पुणे

PMC Recruitment : ‘कनिष्ठ अभियंता’साठी आता १६९ जागा, पुणे महापालिका; प्रक्रिया वेळेत पूर्ण न केल्यास आचारसंहितेचा फटका

Pune Jobs : पुणे महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंता भरती प्रक्रिया तब्बल २८ हजार उमेदवारांसाठी विलंबाने त्रासदायक ठरली असून, आता वाढीव १६९ जागांसाठी अर्ज प्रक्रिया १ ऑक्टोबरपासून सुरू होत आहे.
PMC Recruitment

PMC Recruitment

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे महापालिकेत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदाच्या ११३ जागांऐवजी आता १६९ जागांची भरती केली जाणार असून, त्यासाठी अर्ज भरण्यासाठी एक ऑक्टोबरपासून मुदत सुरू होणार आहे. प्रशासनाच्या संथ कारभाराचा फटका उमेदवारांना बसला आहे. लोकसभा, विधानसभा निवडणुकीच्या प्रक्रियेत ही भरती रखडल्याने तब्बल २८ हजार ७०० उमेदवार हवालदिल झाले. आता पुणे महापालिका निवडणुकीच्या तोंडावर वाढीव जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येणार आहेत. ही प्रक्रिया वेळेत पार पडली नाही तर पुन्हा एकदा निवडणुकीच्या कचाट्यात हे उमेदवार अडकणार आहेत.

Loading content, please wait...
pune
pmc
vacancy
Job News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com