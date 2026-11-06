Pune News: पुण्यात बांधकामस्थळांच्या सुरक्षेसाठी महापालिकेचे कडक निर्देश; कमी कामगारांत काम केल्यास कामे थांबवणार!

पुणे : दिवाळीच्या सुट्टीत अनेक कामगार गावी जात असल्याने बांधकामस्थळांवर कमी मनुष्यबळात काम सुरू ठेवले जाते. त्यातून कामाचा ताण वाढून सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष होते आणि अपघात घडण्याची शक्यता निर्माण होते. असे अपघात टाळण्यासाठी पुणे महापालिकेने बांधकामस्थळांवर आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात, कामगारांचा जीव धोक्यात घालून कामे करून घेऊ नयेत. जर कमी मनुष्यबळात काम सुरू असले तर महापालिकेच्या अभियंत्यांनी अशा ठिकाणी कामांना मनाई करावी, बांधकाम व्यावसायिक, ठेकेदारांनीही या आदेशाचे काटेकोर पालन करावे, असे निर्देश शहर अभियंता अनिरुद्ध पावसकर यांनी दिले आहेत. .Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.महाराष्ट्राच्या विविध जिल्ह्यांतून तसेच परराज्यातून आलेले नोकरदार, कामगार दिवाळीच्या निमित्ताने गावाकडे जातात. दिवाळीच्या काळात पुण्यात बऱ्यापैकी रस्त्यांवरील वर्दळ कमी झालेली असते. पण दुसरीकडे शहरातील बांधकाम प्रकल्पांसह अन्य ठिकाणी कामावर परिणाम होऊन गती मंदावते. शहरात सध्या हजारो बांधकाम प्रकल्प सुरू आहेत. तेथील कामगार गावाकडे गेले आहेत, काही कामगार पुढच्या एक-दोन दिवसांत गावाकडे जातील अशी स्थिती आहे. पण या सुट्टीच्या कालावधीत आवश्यक संख्येने कुशल व अकुशल कामगार कामावर नसतात. अशा वेळी जे कामगार कामावर असतात, त्यांच्यावर कामाचा ताण निर्माण होऊन दुर्घटना होण्याची शक्यता असते..कामगारांच्या सुरक्षेसाठी बांधकामस्थळांवर मजबूत बॅरिकेडिंग करणे, उघडे खड्डे आणि चर सुरक्षित करणे, रात्रीच्या वेळी पुरेशी प्रकाशव्यवस्था ठेवणे, रिफ्लेक्टर, ब्लिंकर आणि सूचना फलक लावणे आवश्यक आहे. कामगारांना हेल्मेट, सेफ्टी शूज, सेफ्टी बेल्ट आणि रिफ्लेक्टिव्ह जॅकेट उपलब्ध करून द्यावे. उंचीवरील कामे प्रशिक्षित कामगारांकडूनच करून घ्यावीत, तसेच विद्युत जोडण्यांची सुरक्षितता तपासणी करून घ्यावी असेही निर्देश दिले आहेत..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...\rकनिष्ठ अभियंता, उपअभियंता आणि कार्यकारी अभियंता यांनी सुट्टीपूर्वी प्रत्यक्ष पाहणी करावी. प्रत्येक उपअभियंत्याने सुरक्षा तपासणी सूची भरून विभागप्रमुख आणि शहर अभियंता कार्यालयाकडे सादर करणे बंधनकारक आहे. सुरक्षा उपाययोजनांमध्ये निष्काळजीपणा झाल्याने अपघात घडल्यास संबंधित कंत्राटदाराची जबाबदारी निश्चित करून कारवाई केली जाणार आहे, असे पावसकर यांनी आदेशात नमूद केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.