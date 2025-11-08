PMC Recruitment : पुणे महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंता भरती प्रक्रिया निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकण्याची शक्यता

पुणे : पुणे महापालिकेत कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य या पदाच्या १७१ जागा भरल्या जाणार आहेत, त्यासाठी तब्बल ४० हजाराहून अधिक अर्ज आले आहेत. पण महापालिका प्रशासनाकडून गेल्या वर्षभरापासून वेळकाढूपणा केल्याने आता वेळ अपुरा आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेत ही भरती अडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे..महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंता पदाच्या ११३ जागांची भरती करण्यासाठी प्रशासनाने जानेवारी २०२४ मध्ये जाहिरात प्रसिद्ध केली होती. त्यासाठी २७ हजार ८७९ उमेदवारांनी अर्ज दाखल केले होते. मात्र, त्यानंतर राज्य शासनाने सामाजिक आणि शैक्षणिक मागास वर्गाकरिता आरक्षणाच्या तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीसाठी सुधारित बिंदू नियमावली लागू करण्याचे आदेश दिले होते. तसेच मराठा आरक्षणाचाही त्यात समावेश करणे आवश्यक होते. त्यामुळे भरती रखडली. त्यानंतर त्यात आणखी काही जागांचा समावेश करून १७१ जागांची भरती करण्याचा निर्णय घेतला गेला..ही भरती यापूर्वी लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकली होती. त्यानंतर विधानसभेच्या निवडणुकीतही अडकली होती. त्यामुळे किमान महापालिका निवडणुकीच्या आधी ही भरती व्हावी अशी अपेक्षा उमेदवारांची होती. पण प्रशासनाकडून संथ गतीने काम सुरू असल्याने ही भरती प्रक्रिया गेल्या दोन वर्षापासून सुरू आहे.महापालिकेने १७१ जागांसाठी भरती करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर व आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी अर्जात बदल व नवीन अर्ज स्वीकारण्यासाठी मुदत दिली होती. या काळात सुमारे १२ हजार अर्ज आले आहेत. त्यामुळे या १७१ जागांसाठी सुमारे ४० हजार अर्ज महापालिकेकडे आले आहेत. या उमेदवारांची राज्यातील विविध शहरात आयबीपीएसच्या माध्यमातून ऑनलाइन परीक्षा होणार आहे. ही परीक्षा २५ नोव्हेंबर पर्यंत व्हावी अशी अपेक्षा महापालिकेची होती. पण याच कालावधीत अन्य स्पर्धा परीक्षा होणार आहेत. त्यासाठी परीक्षा केंद्र उपलब्ध होणार नाहीत त्यामुळे आयबीपीएसने त्यास नकार दिला आहे..Crime: सिगारेट अन् दारू पाजली..., नंतर भूत काढण्याच्या नावाखाली एका तरुणीसोबत धक्कादायक कृत्य, काय घडलं?.डिसेंबर महिन्याच्या शेवटच्या टप्प्यात पुणे महापालिकेच्या निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होणार आहे. यापूर्वी ऑनलाइन परीक्षा घेऊन निकाल जाहीर होऊ शकतो. पण महापालिकेचे कर्मचारीही निवडणुकीच्या कामात व्यस्त असल्याने कागदपत्रांची पडताळणी होऊ शकणार नाही. तसेच आयबीपीएसने महापालिकेला परीक्षेच्या तारखा न दिल्यास ही परीक्षाही महापालिका निवडणुकीनंतरच होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. त्यामुळे उमेदवारांना आणखी काही महिने वाट पाहावी लागणार आहे. ‘‘महापालिकेला कनिष्ठ अभियंत्यांची गरज आहे. त्यांची भरती करण्यासाठी परीक्षा घेतली जाणार आहे. पण ही प्रक्रिया निवडणुकीमुळे पूर्ण झाली नाही तर निवडणुकीनंतर ती पूर्ण केली जाईल.’’ - नवल किशोर राम, आयुक्त, महापालिका .एका जागेसाठी २३३ अर्जकनिष्ठ अभियंता पदाच्या १७१ जागांसाठी सुमारे ४० हजार अर्ज प्राप्त झाले आहेत. म्हणजे एका जागेसाठी २३३ जणांचे अर्ज आले आल्याने उमेदवारांमधील स्पर्धा मोठी आहे. पण त्यामुळे या भरतीतून महापालिकेला हुशार व गुणवत्ता असलेले अभियंते मिळणार असल्याचे स्पष्ट होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.