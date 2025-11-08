पुणे

PMC Recruitment : पुणे महापालिकेतील कनिष्ठ अभियंता भरती प्रक्रिया निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकण्याची शक्यता

PMC Junior Engineer Recruitment : Stuck in the Political Maze : पुणे महापालिकेत कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) च्या १७१ जागांसाठी ४० हजारांहून अधिक अर्ज आले असून, मराठा आरक्षण, आयबीपीएसच्या तारखांचा अभाव आणि प्रशासनाचा वेळकाढूपणा यामुळे गेल्या दोन वर्षांपासून रखडलेली ही भरती प्रक्रिया आता महापालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेत अडकण्याची शक्यता आहे.
PMC Junior Engineer Recruitment Stuck in the Political Maze

PMC Junior Engineer Recruitment Stuck in the Political Maze

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे महापालिकेत कनिष्ठ अभियंता स्थापत्य या पदाच्या १७१ जागा भरल्या जाणार आहेत, त्यासाठी तब्बल ४० हजाराहून अधिक अर्ज आले आहेत. पण महापालिका प्रशासनाकडून गेल्या वर्षभरापासून वेळकाढूपणा केल्याने आता वेळ अपुरा आहे. त्यामुळे महापालिका निवडणुकीच्या आचारसंहितेत ही भरती अडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

Loading content, please wait...
Recruitment
job
pmc
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com