पुणे

Pune Medical College : रुग्‍णसेवेकडे डॉक्टरांचे दुर्लक्ष; महापालिकेच्या रुग्णालयात न येताच लाटला जातोय पगार

Faculty of Pune Medical College Skip Hospital Duties : पुणे महापालिकेच्या 'अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालया'चे विभागप्रमुख आणि प्राध्यापक संलग्न 'कमला नेहरू रुग्णालया'त रुग्णांना सेवा देणे बंधनकारक असतानाही ते उपस्थित राहत नसल्याने रुग्ण उपचारांपासून वंचित राहत असल्याबद्दल रुग्णालयाने आरोग्य विभागाकडे तक्रार केली आहे.
Faculty of Pune Medical College Skip Hospital Duties

Faculty of Pune Medical College Skip Hospital Duties

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महापालिकेच्‍या भारतरत्‍न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयातील विभागप्रमुख, प्राध्‍यापक, सहयोगी व साहाय्यक प्राध्‍यापकांनी कमला नेहरू रुग्‍णालयात रुग्‍णांच्‍या उपचारासाठी सेवा देणे आवश्यक असताना ते येत नाहीत. त्‍यामुळे इतर रुग्‍ण उपचारांपासून वंचित राहत आहेत. त्‍यांची तक्रार रुग्‍णालयाने महापालिकेच्‍या आरोग्‍य विभागाकडे केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
Hospital
pmc
College
controversy

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com