पुणे : महापालिकेच्या भारतरत्न अटलबिहारी वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालयातील विभागप्रमुख, प्राध्यापक, सहयोगी व साहाय्यक प्राध्यापकांनी कमला नेहरू रुग्णालयात रुग्णांच्या उपचारासाठी सेवा देणे आवश्यक असताना ते येत नाहीत. त्यामुळे इतर रुग्ण उपचारांपासून वंचित राहत आहेत. त्यांची तक्रार रुग्णालयाने महापालिकेच्या आरोग्य विभागाकडे केली आहे. .महापालिका मेडिकल ट्रस्टच्या अंतर्गत २०२२ मध्ये मंगळवार पेठेतील कमला नेहरू रुग्णालयाच्या शेजारी महापालिकेच्या बाबूराव सणस शाळेत हे वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यात आले. तेथे दरवर्षी १०० विद्यार्थ्यांना 'एमबीबीएस' पदवीसाठी प्रवेश मिळतो. त्यांना शिकवण्यासाठी येथे मेडिसिन, शस्त्रक्रिया आदी विभागांचे प्राध्यापक, सहयोगी प्राध्यापक आहेत. त्यांनी विद्यार्थ्यांना अध्यापन करण्याबरोबरच संलग्न असलेल्या कमला नेहरू रुग्णालयातील रुग्णांना देखील वैद्यकीय सेवा देणे बंधनकारक आहे. मात्र, त्याकडे हे प्राध्यापक सरळ सरळ डोळेझाक करत आहेत. डॉक्टर अनुपस्थित असल्यामुळे, काही महिन्यांपूर्वी एका रुग्णाचा मृत्यू झाला होता. त्यावेळी, वादावादीचा प्रसंग उद्भवला होता..महापालिकेच्या कमला नेहरू रुग्णालयात दररोज हजार ते १२०० रुग्ण बाह्यरुग्ण विभागात उपचारासाठी येतात. याठिकाणी ३०० खाटा असून रुग्णांवर उपचारासाठी महापालिकेचे स्वतःचे वरिष्ठ डॉक्टर आहेत. मात्र, महाविद्यालयामुळे येथे अतिरिक्त १३० खाटा वाढविल्याने डॉक्टरांची संख्या अपुरी पडते. महाविद्यालयाचे मेडिसीन विभागातील वरिष्ठ डॉक्टर उपलब्ध नसल्याने अतिजोखमीच्या रुग्णांना सेवा मिळत नाहीत. त्यांचे विभागप्रमुख अडचणीच्या वेळी कॉलही उचलत नाहीत. सर्व काही इंटर्न डॉक्टरांवर ढकलून दिले जाते. ते खूप चुका करतात. त्यामुळे रुग्णांच्या जीविताला धोका झाल्याची तक्रार कमला नेहरू रुग्णालयातील वरिष्ठ डॉक्टरांनी आरोग्य प्रमुखांकडे केली आहे..Pune Crime : बाजीराव रस्त्यावरील खून प्रकरणातील 'त्या' अल्पवयीन आरोपींची बालसुधारगृहात रवानगी.वैद्यकीय महाविद्यालय आणि कमला नेहरू रुग्णालयातील सर्व कामकाज सुरळीत आहे. डॉक्टरही कमला नेहरू रुग्णालयात उपचारासाठी जातात. जे डॉक्टर कामावर येत नाहीत त्यांना आम्ही समजावून सांगू व प्रसंगी शिक्षा देऊ. आरोग्य विभागाने काही मुद्द्यांबाबत सूचना केल्या आहेत. आता खाटा वाढल्या असून त्यासाठी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाची मदत मिळत आहे.- डॉ. शिल्पा प्रतिनिधी, प्रभारी अधिष्ठाता, वाजपेयी वैद्यकीय महाविद्यालय.आरोग्य विभागाकडून लेखी विचारणाकमला नेहरू रुग्णालयातून तक्रारी आल्यावर महापालिकेच्या आरोग्य विभागाने या महाविद्यालयाच्या प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. शिल्पा प्रतिनिधी यांना लेखी विचारणा केली आहे. त्यामध्ये विभागप्रमुख रुग्णालयात हजर नसणे, तातडीच्या कक्षात डॉक्टरांची अनुपस्थिती, हजेरी पुस्तकावर सही करून गायब होणे, मेडिसीन विभागात डॉक्टर उपलब्ध न झाल्याने रुग्णाचा झालेला मृत्यू, आर्थिक अनियमितता, अधिष्ठातांचे होणारे दुर्लक्ष व त्यांच्याकडून संबंधितांवर कारवाई न होणे, या बाबी नमूद करून त्यासंदर्भात खुलासा मागविला आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या आरोग्य विभागातील एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली.