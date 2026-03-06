कारमध्ये बसून मोबाईलवर नको ते पाहायचा, नंतर मुलींना पाहून पँट काढायचा अन्...; पुणे मनपातील कर्मचाऱ्याच्या मुलाचं भलताच कांड

अक्षय बडवेपुणे मनपातील कर्मचाऱ्याच्या मुलाला अश्लील कृत्य करताना पकडल्याचा धक्कादायका प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी भाजपा नगरसेविकेने तक्रार दाखल केली आहे. त्यांच्या तक्रारीनंतर आरोपी मुलाविरोधात गु्न्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. प्रणव केदार वझे असं या आरोपी मुलाचं नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपी मुलगा महाविद्यालयाच्या बाहेर वाहनात बसून मुलींकडे बघून अश्लील कृत्य करत होता. त्याच्या असा प्रताप करण्याची दुसरी वेळ होती. त्याचे वडील पुण महानगरपालिकेत अधिकारी असल्याची माहिती आहे. आता त्याच्या विरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आलाअसून त्याला ताब्यात घेण्यात आलं आहे..Pune Crime : बुधवार पेठेत वेश्या व्यवसायावर पोलिसांचा छापा; चार बांगलादेशी महिलांची सुटका, बांगलादेशी एजंटासह चार जणांवर गुन्हा दाखल .पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ४ मार्च रोजी दुपारी १२.४५ वाजताच्या सुमारास ही घटना घडली. आरोपी प्रणव हा वारंवार शिवाजीनगर परिसरातील एका महाविद्यालयाच्या आवारात कारमध्ये बसायचा. त्यानंतर पँट गुडघ्यापर्यंत काढून समोर मोबाइल धरून मुलींकडे बघत अश्लील चाळे करायचा. पुणे महापालिकेतील भाजप महिला नगरसेविकेने याबाबत शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात तक्रार दिली होती..Pune News : पुणे जिल्ह्यातील ९ हजार कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ; जिल्हा परिषदेने १०८४ कोटी रुपये जमा करण्याचे आदेश.या तक्रारीनंतर आता ही कारवाई करण्यात आली आहे. आरोपी मुलाने हा प्रताप यापूर्वी देखील केल्याची माहिती पोलिसांनी दिली आहे. या घटनेने महाविद्यायल परिसरात खळबळ उडाली आहे. तसेच विद्यार्थिनींच्या सुरक्षेचा प्रश्नही ऐरणीवर आला आहे. ही घटना समोर आल्यानंतर पालकांकडून संताप व्यक्त होत असून मुलावर कठोर कारवाई करावी अशी मागणी करण्यात येत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.