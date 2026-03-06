पुणे

कारमध्ये बसून मोबाईलवर नको ते पाहायचा, नंतर मुलींना पाहून पँट काढायचा अन्...; पुणे मनपातील कर्मचाऱ्याच्या मुलाचं भलताच कांड

PMC Officer’s Son Pranav Vaze Arrested for Obscene Act Outside College : आरोपी मुलगा महाविद्यालयाच्या बाहेर वाहनात बसून मुलींकडे बघून अश्लील कृत्य करत होता. त्याचे वडील पुण महानगरपालिकेत अधिकारी असल्याची माहिती आहे.
Shubham Banubakode
अक्षय बडवे

पुणे मनपातील कर्मचाऱ्याच्या मुलाला अश्लील कृत्य करताना पकडल्याचा धक्कादायका प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी भाजपा नगरसेविकेने तक्रार दाखल केली आहे. त्यांच्या तक्रारीनंतर आरोपी मुलाविरोधात गु्न्हा दाखल करण्यात आला असून त्याला अटक करण्यात आली आहे. प्रणव केदार वझे असं या आरोपी मुलाचं नाव आहे.

