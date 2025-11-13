पुणे

PMC Parking Scam : वाहनतळांवर लूट! राजकीय दबावामुळे महापालिका ठेकेदारांवर कारवाईला टाळाटाळ?

PMC Parking Scams Overcharging Continues : पुणे महापालिकेच्या वाहनतळांवर ठेकेदारांकडून नागरिकांची सर्रास लूट व गैरवर्तन सुरू असूनही, राजकीय दबावामुळे प्रशासन ठोस कारवाई करण्यास टाळाटाळ करत असल्याचा प्रश्न उपस्थित झाला आहे, तर 'सकाळ'च्या वृत्तमालिकेनंतर कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याचे महापालिका अधिकाऱ्यांनी सांगितले आहे.
PMC Parking Scam

PMC Parking Scam

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महापालिकेच्या वाहनतळांवर नागरिकांची अक्षरशः लूट केली जात असतानाही, महापालिका प्रशासनाकडून अद्याप ठोस कारवाईचा बडगा उगारण्यात आलेला नाही. राजकीय दबावामुळे महापालिका ठेकेदारांवर कडक कारवाई करण्यासाठी टाळाटाळ करत आहे का? असा प्रश्‍न आता उपस्थित होऊ लागला आहे.

Loading content, please wait...
pune
Parking
pmc
pune muncipal corporation
Investigation Agency

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com