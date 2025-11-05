पुणे

Pune Traffic : महापालिकेची पथके उतरली रस्त्यावर, खड्डेमुक्त पुणे अभियान सुरू; खराब रस्त्यांची दुरुस्ती करणार

Pune Launches 'Pothole-Free Pune Campaign : पुणे शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांची समस्या कायम राहिल्यामुळे महापालिकेने 'खड्डेमुक्त पुणे अभियाना'चा प्रारंभ केला असून, प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून खड्डे शोधण्यासाठी आणि बुजविण्यासाठी क्षेत्रीय कार्यालयांमधील अभियंत्यांची विशेष पथके तयार करण्यात आली आहेत.
Pune Launches 'Pothole-Free Pune Campaign

Pune Launches 'Pothole-Free Pune Campaign

Sakal

सकाळ वृत्तसेवाSunil
Updated on

पुणे : शहरातील रस्त्यांवर पडलेले खड्डे बुजविण्यासाठी महापालिकेने ॲप तयार केले, अभियंत्यांना कडक कारवाईचे आदेश दिले, तरीही खड्डे कायम आहेत. त्यानंतर आता रस्त्यांवरील खड्डे शोधून ते बुजविण्यासाठी पथ विभागाने क्षेत्रीय कार्यालयांमधील अभियंत्यांची विशेष पथके तयार केली आहेत. ही पथके आता प्रत्यक्ष रस्त्यावर उतरून खड्ड्यांचा शोध घेऊन ते बुजविणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Road Development
Traffic
pmc

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com