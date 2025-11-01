पुणे

Pune Municipal Corporation : पुण्यातील रस्ते खड्डेमुक्त करण्यासाठी महापालिकेचे विशेष ‘खड्डेमुक्त रस्ते अभियान’

PMC Launches 'Pothole-Free Roads Campaign' from November 3 : पुणे महापालिका प्रशासनाने रस्त्यांवरील खड्ड्यांची समस्या सोडवण्यासाठी ३ नोव्हेंबरपासून 'खड्डेमुक्त रस्ते अभियान' राबवण्याचा निर्णय घेतला असून, यासाठी १५ पथके आणि ७ ठेकेदारांच्या माध्यमातून काम केले जाणार आहे.
PMC Launches 'Pothole-Free Roads Campaign' from November 3

PMC Launches 'Pothole-Free Roads Campaign' from November 3

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहराच्या वेगवेगळ्या भागांमधील रस्त्यांवरील खड्ड्यांमुळे नागरिक त्रस्त असताना आता महापालिका प्रशासनाने ‘खड्डेमुक्त रस्ते अभियान’ राबविण्याचे निश्‍चित केले आहे. महापालिका १५ पथके तयार करणार असून, सात ठेकेदारांच्यामार्फत रस्त्यांच्या दुरुस्तीवर भर दिला जाणार आहे. तीन नोव्हेंबरपासून या अभियानास सुरवात होणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
Road Development
pmc
pune muncipal corporation

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com