Road Development : 'पीपीपी' तत्त्वावरील १९ रस्ते अजूनही अपूर्ण; अतिरिक्त आयुक्त दिवटेंचे आदेश, टीडीआर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करा!

19 PPP Road Projects Stalled in Pune : पुणे महापालिकेकडून 'पीपीपी' तत्त्वावर सुरू असलेल्या १९ रस्त्यांची कामे अपूर्ण असल्याने, अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी कामे त्वरित पूर्ण करण्याचे आणि 'टीडीआर' (TDR) प्रक्रियेद्वारे रस्तारुंदीकरणासाठी जागा ताब्यात घेण्यास तात्काळ गती देण्याचे आदेश दिले आहेत.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : महापालिकेकडून शहरातील विविध भागांत सुरू असलेल्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावरील १९ रस्त्यांची कामे अपूर्ण आहेत. यासंबंधी थंडावलेल्या प्रक्रियेस व कामांना गती देण्यासाठी हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्या, असे आदेश महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी दिले.

