Road Development : 'पीपीपी' तत्त्वावरील १९ रस्ते अजूनही अपूर्ण; अतिरिक्त आयुक्त दिवटेंचे आदेश, टीडीआर प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करा!

पुणे : महापालिकेकडून शहरातील विविध भागांत सुरू असलेल्या सार्वजनिक-खासगी भागीदारी (पीपीपी) तत्त्वावरील १९ रस्त्यांची कामे अपूर्ण आहेत. यासंबंधी थंडावलेल्या प्रक्रियेस व कामांना गती देण्यासाठी हस्तांतरणीय विकास हक्क (टीडीआर) प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्यास प्राधान्य द्या, असे आदेश महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त ओमप्रकाश दिवटे यांनी दिले..महापालिका प्रशासनाने शहरातील प्रमुख रस्ते व पुलांचे काम 'पीपीपी' तत्त्वावर करण्याचा निर्णय घेतला होता. या कामासंबंधीचा आढावा अतिरिक्त आयुक्त दिवटे यांनी नुकताच घेतला. त्यासाठी झालेल्या बैठकीमध्ये रस्त्यांच्या कामाची सद्यःस्थिती व कामास येणाऱ्या अडचणींबाबत चर्चा झाली. खराडी, मुंढवा, लोहगाव, महंमदवाडी, कोंढवा, बावधन, बाणेर, कात्रज अशा ठिकाणांवरील रस्ते व पुलांची १९ ठिकाणांवरील कामे सुरू आहेत..या प्रकल्पामध्ये ३७ किलोमीटरच्या रस्त्यांचे काम होणार आहे. त्यापैकी आतापर्यंत केवळ १२ टक्के काम झालेले आहे, तर उर्वरित कामे सध्या सुरू असल्याची माहिती अधिकाऱ्यांनी बैठकीत दिली. संबंधित रस्ते काँक्रिटीकरण करणे, दुभाजक, पादचारी मार्ग, पावसाळी गटारे, ड्रेनेज लाईन, पथदिवे या स्वरूपाची कामे काही ठिकाणी झालेली आहेत..दिवटे म्हणाले, 'या प्रकल्पातील काही रस्त्यांची कामे प्रगतिपथावर आहेत. तर, काही ठिकाणची कामे अपूर्ण असल्यामुळे वाहतूक कोंडीची समस्या निर्माण होऊन नागरिकांना त्रास होत आहे. 'पीपीपी' प्रकल्पातील कामांना गती द्या, रस्ता रुंदीकरणासाठी जागा अद्याप ताब्यात आलेली नाही, तेथे संबंधित विभागाशी समन्वय साधून जागा 'टीडीआर'च्या माध्यमातून ताब्यात घेण्याची प्रक्रिया तातडीने सुरू करावी. जागा मालकांसमवेत बैठका घेऊन त्यांची संमती घेण्यास प्राधान्य द्यावे.'.शहरातील रस्त्यांवर वाहतुकीचा ताण वाढत आहे, त्यामुळे रस्त्यांची कामे वेगात करण्याची गरज आहे. 'पीपीपी' तत्त्वावर सुरू असलेल्या प्रकल्पातील अडथळे दूर करून कामांना गती दिल्यास शहरातील रस्ते चांगले होतील. त्याचा नागरिकांना मोठ्या प्रमाणात फायदा होऊ शकेल.- ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त आयुक्त, महापालिका.