पुणे

PMC News : निवडणुकीच्या तोंडावर 'अभय योजना'! प्रामाणिक पुणेकरांना दंड, थकबाकीदारांना मात्र महापालिकेचे 'बक्षीस'

PMC Plans 'Abhay Yojana' for Property Tax Defaulters : पुणे महापालिकेच्या निवडणुका जवळ आलेल्या असताना, प्रशासनाने १३ हजार कोटींच्या थकबाकीदारांसाठी 'अभय योजना' (दंड माफ करून) राबवण्याची तयारी सुरू केली असून, या योजनेमुळे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडणार असल्याने प्रामाणिक करदात्यांना दंड आणि थकबाकीदारांना बक्षीस देण्याच्या धोरणावर टीका होत आहे.
PMC Plans 'Abhay Yojana' for Property Tax Defaulters

PMC Plans 'Abhay Yojana' for Property Tax Defaulters

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : महापालिका निवडणूक अवघ्या दोन-तीन महिन्यांवर येऊन ठेपलेली असताना महापालिका प्रशासनाने मिळकतकराच्या थकबाकीदारांसाठी अभय योजना राबवून ‘बक्षीस’ देण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यासंबंधीचा मंजुरीचा प्रस्ताव आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्याकडे पाठविण्यात आला आहे. प्रामाणिक करदात्यांना सवलत न देता दंडाची भीती दाखवली जाते, पण थकबाकीदारांचा दंड माफ करून महापालिकेचे कोट्यवधी रुपयांचे उत्पन्न बुडविले जात असल्याचे यातून समोर येत आहे.

Loading content, please wait...
pune
election
Property Tax
pmc
Abhay yojana

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com