पुणे

PMC Sewage Project : कृषी विभागाच्या हट्टीपणापुढे महापालिकेने टेकले हात; थेट अपर मुख्य सचिवांना पत्र लिहून मागितली परवानगी!

Pune Municipal Corporation : औंध येथील ३० गुंठे जागेवरील सांडपाणी प्रकल्पासाठी महापालिका पाच वर्षांपासून धडपड करत असून कृषी विभागाच्या हट्टी भूमिकेमुळे प्रकल्प ठप्प आहे. अखेर आयुक्तांनी थेट अपर मुख्य सचिवांना पत्र पाठवून परवानगीची मागणी केली आहे.
PMC seeks permission from Agriculture Department for land to start sewage treatment plant

Sakal
​ ब्रिजमोहन पाटील
Updated on

पुणे : सांडापणी प्रक्रिया प्रकल्प उभारण्यासाठी कृषी विद्यापीठाची ३० गुंठे जागा महापालिकेला ताब्यात मिळावी यासाठी गेल्या पाचसहा वर्षापासून प्रयत्न आहेत. वारंवार पाठपुरावा करून ही जागा ताब्यात देण्याचे आदेश महापालिकेने आणले. त्यानंतरही जागा ताब्यात मिळत नसल्याने महापालकिने हात टेकले आहेत. त्यामुळे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम यांनी आता थेट कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकासचंद्र रस्तोगी यांना पत्र पाठवून या जागेवर काम सुरू करण्यासाठी परवानगी द्या, काम सुरू होत नसल्याने केंद्र सरकारच्या जलशक्ती मंत्रालयाने महापालिकेवर नाराजी व्यक्त केली आहे असे पत्रात नमूद केले आहे.

pmc
agricultural news
urban planning challenges
Land Record Management
Pune Municipal Corporation

Marathi News Esakal
