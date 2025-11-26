पुणे

Pune News : भटक्‍या १५ श्‍वानांना बसविली स्‍मार्ट चिप, दीड महिन्‍याने होणार पडताळणी; पुण्यात प्रायोगिक तत्त्वावर प्रकल्प

Pune PMC's Smart Microchip Project : पुणे महापालिकेने शहरातील 2.25 लाख भटक्या श्वानांची डिजिटल माहिती, लसीकरण, नसबंदी आणि ठिकाण नोंदवण्यासाठी तांदळाएवढ्या आकाराची 'स्मार्ट मायक्रो चिप' बसवण्याचा प्रायोगिक प्रकल्प सुरू केला आहे, ज्याअंतर्गत आतापर्यंत 15 श्वानांना चिप बसवण्यात आली आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : शहरातील भटक्‍या श्‍वानांची माहिती डिजिटल स्‍वरूपात उपलब्‍ध व्‍हावी. त्‍यामध्‍ये त्‍यांचा रंग, लिंग या शारीरिक माहितीसह तो राहतो ते ठिकाण, प्रवास, लसीकरण आदी माहिती एका क्लिकवर मिळावी यासाठी महापालिकेच्‍या पशुवैद्यकीय विभागाने या श्‍वानांच्‍या शरीरात स्‍मार्ट मायक्रो चिप बसविण्‍याचा प्रायोगिक प्रकल्‍प सुरू केला आहे. त्‍याअंतर्गत सुरुवातीला ६०० श्‍वानांना ही चिप बसविण्‍यात येणार असून, त्‍यापैकी आतापर्यंत १५ श्‍वानांना त्‍या बसविण्‍यात आल्‍या आहेत.

