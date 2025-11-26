पुणे : शहरातील भटक्या श्वानांची माहिती डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध व्हावी. त्यामध्ये त्यांचा रंग, लिंग या शारीरिक माहितीसह तो राहतो ते ठिकाण, प्रवास, लसीकरण आदी माहिती एका क्लिकवर मिळावी यासाठी महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाने या श्वानांच्या शरीरात स्मार्ट मायक्रो चिप बसविण्याचा प्रायोगिक प्रकल्प सुरू केला आहे. त्याअंतर्गत सुरुवातीला ६०० श्वानांना ही चिप बसविण्यात येणार असून, त्यापैकी आतापर्यंत १५ श्वानांना त्या बसविण्यात आल्या आहेत..दीड महिन्यांनी पुन्हा त्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांना काही त्रास न झाल्यास उर्वरित सर्व भटक्या श्वानांनाही या स्मार्ट चिप बसविण्यात येतील. ही चिप म्हणजे श्वानांची सर्व माहिती देणारे एक प्रकारचे त्यांचे ‘आधार कार्ड’ ठरणार आहे. शहरात भटक्या श्वानांची संख्या सव्वादोन लाख आहे. श्वानांची गणना करण्यापासून त्यांना लस दिली का, त्याची नसबंदी केली का, याची माहिती ठेवणे महापालिकेला आव्हानात्मक बनते. .यासाठी श्वानांच्या गळ्याभोवती एक पट्टा बांधून त्यामध्ये ही स्मार्ट चिप बसविण्याबाबत आधीच विचार झाला होता. मात्र, हे श्वान पट्टा तोडून टाकत असल्याने तो प्रयोग रद्द करण्यात आला. आता तांदळाएव्हढी असलेली स्मार्ट चिप त्यांच्या मानेच्या वरील भागात इंजेक्शनद्वारे बसविण्याची ही योजना आहे. आतापर्यंत १५ श्वानांना ती बसविली आहे, अशी माहिती महापालिकेच्या पशुवैद्यकीय विभागाच्या प्रमुख डॉ. सारिका फुंडे यांनी दिली..चिप बसविण्यासाठी एक खासगी कंपनी प्रायोगिक तत्त्वावर हा प्रयोग करत आहे. त्याचे परिणाम चांगले दिसून आले तर सर्व श्वानांना चिप बसविण्याचा प्रकल्प राबविण्यात येईल. ही चिप श्वानांना पकडून, बेशुद्ध करून बसवावी लागते. तिच्यामध्ये १५ अंकी विशिष्ट क्रमांक असतो. या क्रमांकाला स्कॅन करून संबंधित श्वानाची माहिती भरली जाते. त्यातून त्याची सर्व माहिती गोळा करून त्यावर लक्ष ठेवता यावे अशी ही योजना आहे..Sangli Crime News : विट्यात थरार! देशी पिस्तूल घेऊन उभा असलेला तरुण रात्रीच पोलिसांच्या जाळ्यात; एक लाखांचा मुद्देमाल जप्त.स्मार्ट मायक्रो चिपची वैशिष्ट्येसुरुवातीला ६०० भटक्या श्वानांना ही चिप बसविली जाणार, यंत्राद्वारे ती स्कॅन करता येतेतांदळाच्या दाण्याच्या आकाराची चिप ‘आरएफआयडी’ तंत्रज्ञानावर आधारित आहेभटक्या श्वानांच्या मानेच्या वरील भागात बसवली जातेप्रत्येक चिपमध्ये १५ अंकांचा ‘युनिक आयडी’ संख्येचा समावेशयामध्ये श्वानाचे वय, रंग, लसीकरणाचा इतिहास, नसबंदी आणि त्याचे स्थान यांसारखी माहिती मोबाईल ॲपद्वारे पाहता येईलआतापर्यंत १५ श्वानांना चिप बसविली आहेसुरुवातीला ६०० श्वानांना ही चिप बसविण्यात येणार.आतापर्यंत १५ श्वानांना ही चिप बसवली आहे. त्यांचे पुन्हा दीड महिन्याने सर्वेक्षण करण्यात येईल. त्यामध्ये त्यांना काही त्रास होतो का, ही चिप काम करते का, याची खात्री केली जाईल. यामध्ये श्वानांचे ट्रॅकिंग करता येणे शक्य होणार आहे.- डॉ. सारिका फुंडे, प्रमुख, पशुवैद्यकीय विभाग, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.