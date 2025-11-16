Pune Protest : पुण्यातील पथारी व्यावसायिकांचे आंदोलन; अतिक्रमण कारवाईविरोधात आवाज उठवणार

पुणे : काही महिन्यांपासून महापालिकेशी पथारी व्यावसायिकांच्या प्रश्नांवर संवाद साधण्याचा सातत्यपूर्ण प्रयत्न करत आहे. मात्र, अद्याप त्याला प्रतिसाद मिळालेला नाही. ठिकठिकाणी अधिकृत पथारी धारकांवर कारवाई सुरूच आहे. त्यामुळे अतिक्रमण कारवाईविरोधात ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. बाबा आढाव यांच्या नेतृत्वाखाली सोमवारी (ता. १७) आंदोलन करण्यात येईल, असे पथारी व्यावसायिक संस्थेचे जिल्हाध्यक्ष मोहन चिंचकर यांनी सांगितले..प्रत्येक पाच वर्षांनी पथविक्रेत्यांचे सर्वेक्षण होऊन त्यांना प्रमाणपत्रे वितरित करणे आवश्यक आहे. मात्र, त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. ज्या ठिकाणी अधिकृत पथारी चालक आहेत, त्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांची वानवा आहे..Pune Crime : तरुणीला मारहाण व शिवीगाळ; पोलिसांसह आठ जणांवर गुन्हा दाखल; कोथरूडमधील प्रकार!.महापालिकेने अधिकृत पथारी धारकांसाठी मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. मात्र, आमच्याच रोजगारावर गदा आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. अधिकृत पथारी चालकांवर होणारी कारवाई त्वरित थांबवावी, अशा विविध मागण्या असल्याचे मोहन चिंचकर यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.