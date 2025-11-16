Pune News : कचरावेचकांचे अच्छे दिन! महापालिकेने प्रलंबित ६ महिन्यांचे 'वस्ती अनुदान' देण्यास सुरुवात; आता दरमहा मिळणार पैसे?

पुणे : ‘स्वच्छ’च्या कचरावेचकांना दिले जाणारे वस्ती अनुदान (स्लम सबसिडी) ऐन सणासुदीच्या काळात महापालिकेने सहा महिन्यांपासून प्रलंबित ठेवले होते. आता अनुदान देण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यापुढे तिमाहीऐवजी दरमहा अनुदान कसे देता येईल, यासंदर्भात प्रशासनाकडून निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे..‘स्वच्छ’ संस्थेचे कचरावेचक घरोघरी जाऊन कचरा संकलन करतात. वस्त्यांमध्ये जाऊनही कचऱ्याचे संकलन केले जाते. शहरातील १५ क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीमध्ये ९०७ कचरावेचक कचरा संकलनाचे काम करतात. त्यांना वस्त्यांमधून एका घरातून ७० रुपये तर, उर्वरित परिसरातून ९० रुपये देणे बंधनकारक आहे. प्रत्यक्षात, वस्ती परिसरात ४० किंवा ५० रुपये दिले जातात किंवा प्रसंगी तेही दिले जात नाहीत. .या पार्श्वभूमीवर, महापालिकेकडून कचरावेचकांना वस्ती अनुदानाअंतर्गत (स्लम सबसिडी) दरमहा घरटी २५ रुपये दिले जातात. त्यासंबंधीचा करार स्वच्छ संस्था व महापालिका यांच्यात झाला आहे. तीन महिन्यांतून एकदा हे अनुदान मिळते. मात्र कचरावेचकांना सहा महिन्यांपासून अनुदान मिळाले नसल्याचा आरोप ‘स्वच्छ’ने केला होता. त्याबाबतचे वृत्त ‘सकाळ’ने प्रसिद्ध केले होते, त्याची दखल घेत महापालिकेने अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे..Satara Crime: सातारा हादरल! तीन वेगवेगळ्या ठिकाणी जीवन संपवण्याच्या घटना .दरम्यान, जानेवारी ते मार्च हा अनुदानाचा पहिला हप्ता काही क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील कचरावेचकांना दिला आहे. सध्या चार क्षेत्रीय कार्यालयांच्या हद्दीतील कचरावेचकांना अनुदानाचे दोन हप्ते देण्यात आलेले नाहीत..कचरावेचकांचा जुलै ते सप्टेंबर या कालावधीतील वस्ती अनुदान देण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यानंतर शेवटच्या टप्प्यातील अनुदानही दिले जाईल. यापुढे दरमहा अनुदान देण्यासंदर्भात वरिष्ठांशी चर्चा केली जाईल.- संदीप कदम, उपायुक्त, घनकचरा विभाग, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.