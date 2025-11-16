पुणे

Pune News : कचरावेचकांचे अच्छे दिन! महापालिकेने प्रलंबित ६ महिन्यांचे 'वस्ती अनुदान' देण्यास सुरुवात; आता दरमहा मिळणार पैसे?

PMC Initiates Release of Pending Swachh Subsidies : पुणे महापालिकेने 'स्वच्छ' संस्थेच्या कचरावेचकांचे सणासुदीच्या काळात प्रलंबित असलेले सहा महिन्यांचे 'वस्ती अनुदान' (स्लम सबसिडी) देण्याची प्रक्रिया सुरू केली असून, यापुढे हे अनुदान तिमाहीऐवजी दरमहा देण्याचा प्रशासकीय निर्णय होण्याची शक्यता आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : ‘स्वच्छ’च्या कचरावेचकांना दिले जाणारे वस्ती अनुदान (स्लम सबसिडी) ऐन सणासुदीच्या काळात महापालिकेने सहा महिन्यांपासून प्रलंबित ठेवले होते. आता अनुदान देण्यासाठीची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यापुढे तिमाहीऐवजी दरमहा अनुदान कसे देता येईल, यासंदर्भात प्रशासनाकडून निर्णय घेतला जाण्याची शक्‍यता आहे.

