Pune PMP Bus Service: घराबाहेर पडताच पाच मिनिटांत बस; पीएमपीचे ‘ट्रिपल फाइव्ह’ मॉडेल, वर्षअखेर १७१५ नवीन बस दाखल होणार

पुणे: पुणेकरांना घरापासून ५०० मीटरवर बसथांबा आणि दर पाच मिनिटांनी बस उपलब्ध करून देण्यासाठी पीएमपी प्रशासनाने ‘ट्रिपल फाइव्ह’ (५५५) मॉडेल स्वीकारले आहे. वर्षाअखेर ताफ्यात एक हजार ७१५ नवीन बस दाखल होणार असून, यामुळे सार्वजनिक वाहतूक अधिक वेगवान आणि सुरक्षित होईल, असा विश्वास पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महेश आव्हाड यांनी व्यक्त केला..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.सजग नागरिक मंचातर्फे आयोजित मासिक सभेमध्ये ‘पुण्यातील पीएमपी व्यवस्था पुणेकरांच्या प्रथम पसंतीची आहे का?’ या विषयावर चर्चासत्राचे आयोजन केले होते. त्यावेळी आव्हाड बोलत होते. यावेळी सहव्यवस्थापकीय संचालक एलिस पोरे, मुख्य वाहतूक व्यवस्थापक यशवंत हिंगे, मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर, पीएमपी प्रवासी मंचाचे अध्यक्ष जुगल राठी, मानद सचिव संजय शितोळे आदी उपस्थित होते. सध्या ९४ टक्के नागरिकांना ५०० मीटरवर स्टॉप उपलब्ध असून, आता बसची वारंवारता वाढवण्यावर भर दिला जात आहे..‘ब्रेकडाउन’ कमी करण्याच्या सूचनापीएमपीच्या स्वतःच्या ६८४ पैकी केवळ दीड टक्के, तर खासगी साडेचार टक्के बस रोज बंद पडतात. हे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणि सध्याचे ९२ टक्के वक्तशीरपणाचे प्रमाण वाढवण्यासाठी कंत्राटदारांना सूचना दिल्या आहेत. तसेच 'जीपीएस' जोडलेल्या तिकीट यंत्रणेमुळे बसचे रिअल टाइम निरीक्षण करणे शक्य झाले आहे..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.सुरक्षेसाठी काय?प्रत्येक बसमध्ये सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविणारअपघाताचे प्रमाण रोखण्यासाठी डॅश कॅमेरे बसविणारकॅमेऱ्यांमुळे महिलांची सुरक्षितता वाढेलचालकाने बस न थांबवल्यास सीसीटीव्ही फुटेज तपासून कारवाई.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.