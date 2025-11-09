पुणे

Pune E-Bus Project: ‘पीएमपी’च्या ताफ्यात लवकरच एक हजार ‘इ बस’; राज्य सरकारकडून अखेर हमी, पाच महिन्यांत दाखल होणार

PMPML to Expand Services for 10 Lakh Daily Commuters:राज्य सरकारने ‘पीएम ई-ड्राइव्ह’अंतर्गत ‘पीएमपी’ला देण्यात येणाऱ्या एक हजार ‘ई-बस’साठी रिझर्व्ह बँकेला हमी दिली आहे.
Pune E-Bus Project

Pune E-Bus Project

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

प्रसाद कानडे

पुणे : राज्य सरकारने ‘पीएम ई-ड्राइव्ह’अंतर्गत ‘पीएमपी’ला देण्यात येणाऱ्या एक हजार ‘ई-बस’साठी रिझर्व्ह बँकेला हमी दिली आहे. हमी मिळाल्याने अवजड उद्योग मंत्रालयाने ‘पीएमपी’ला पहिल्या टप्प्यात १२ मीटर लांबीच्या ८०० व ९ मीटर लांबीच्या २०० अशा मिळून एक हजार ‘ई-बस’ देण्याचे मान्य केले आहे. येत्या पाच ते सहा महिन्यांत ‘पीएमपी’ला एक हजार ‘ई-बस’ मिळणार असल्याने सुमारे ८ ते १० लाख प्रवाशांची सोय होणार आहे.

Loading content, please wait...
pune
PMP Bus
PMPML Bus
electric best bus

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com