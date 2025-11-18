Pune Bus Accident Video: पुण्यात बसचा थरार! चालक उतरला अन् बस चालू लागली; चालत्या गाडीतून प्रवाशांच्या उड्या

Pune Latest News: बसचा चालक लघुशंकेसाठी उतरला.. थोड्या वेळातच बस चालू लागली अन् प्रवाशांचा गोंधळ उडाला. ही घटना पुण्यातल्या नऱ्हे भागात घडली आहे. सुदैवाने या कुठलीही जीवितहानी झालेली नसली तरी बसचं नुकसान झालं आहे. प्रवाशांचीदेखील भीतीने गाळण उडाली होती..मंगळवार, दि. १८ नोव्हेंबर रोजी सकाळी ११ वाजता पुण्यातल्या नऱ्हे येथे ही घटना घडली. नऱ्हे भागातल्या भैरवनाथ मंदिराजवळ पीएमपीएमएलची बस थांबवून बसचा चालक लघुशंकेसाठी गेला. चालक गेल्यानंतर काही वेळातच बस हळूहळू पुढे जाऊ लागली. या बसचा थोडा वेग वाढला आणि महावितरणच्या डीपीवर जाऊन बस आदळली..Asim Sarode: अॅड. असीम सरोदे यांची सनद रद्द करण्यास ‘बीसीआय’ची स्थगिती; आदेशात नेमकं काय म्हटलं?.धक्कादायक बाब म्हणजे काही अंतरावरच एक रिक्षा आणि दुचाकी उभी होती. परंतु बस त्यांच्या बाजूने गेल्याने मोठा अपघात टळला आणि दोन जीव वाचले. शिवाय वीजेच्या डीपीला बस धडकून कुठलीही अप्रिय घटना घडली नाही. या अपघातात बसची पुढील काच फुटली आहे..Mangalwedha News : नगराध्यक्षपदाच्या तीन अर्जासह नगरसेवकाच्या दोन अर्जावरील निकालाची मंगळवेढेकरांना प्रतीक्षा.विशेष म्हणजे ज्या रस्त्यावर हा अपघात झाला तो रस्ता नऱ्हे गावातील मुख्य वाहतुकीचा रस्ता आहे. मुख्य चौकात चालकाने हलगर्जीपणा केल्याने प्रवाशांमधून संताप व्यक्त होतोय. बस चालू लागली तेव्हा काही प्रवाशांनी जीवावर बेतून बसमधून खाली उड्या घेतल्या. या प्रकरणी दोषीवर कारवाई करण्याची मागणी होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.