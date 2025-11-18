पुणे

Pune Bus Accident Video: पुण्यात बसचा थरार! चालक उतरला अन् बस चालू लागली; चालत्या गाडीतून प्रवाशांच्या उड्या

Shocking incident in Narhe area as unattended bus crashes into electricity DP: बस अपघाताचं सीसीटीव्ही फुटेज सोशल मीडियात व्हायरल झालं आहे. सुदैवाने या घटनेत जीवितहानी झाली नाही.
esakal

संतोष कानडे
Updated on

Pune Latest News: बसचा चालक लघुशंकेसाठी उतरला.. थोड्या वेळातच बस चालू लागली अन् प्रवाशांचा गोंधळ उडाला. ही घटना पुण्यातल्या नऱ्हे भागात घडली आहे. सुदैवाने या कुठलीही जीवितहानी झालेली नसली तरी बसचं नुकसान झालं आहे. प्रवाशांचीदेखील भीतीने गाळण उडाली होती.

