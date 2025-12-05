पुणे

Pune News: पुण्यात पीएमपीएमएल बस चालकांना तंबाखू सेवनावर बंदी, नियमभंग केल्यास.... ; काय आहेत नवीन नियम?

PMPML Implements Strict Tobacco Ban for Bus Drivers : पुण्यातील पीएमपीएमएल बस चालकांना तंबाखू सेवन आणि सार्वजनिक ठिकाणी थुंकण्यावर कठोर बंदी
पुण्यात पीएमपीएमएलच्या बसमध्ये प्रवास करताना अनेकदा चालक तोंडात गुटखा, पान किंवा तंबाखू भरून ड्रायव्हिंग करताना आणि रस्त्यावर थुंकताना दिसतात. त्यामुळे रस्तेही लाल थुंकाच्या डागांनी खराब झालेले असतात. प्रवाशांना याचा मोठा त्रास होतो आणि संस्थेची प्रतिमा मलीन होते.

