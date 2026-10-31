पुणे

Pune News: पुण्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गुड न्यूज! पीएमपीचा मोठा दिलासा; १ नोव्हेंबरपासून बस तिकिटात ५० टक्के सवलत

PMPML Announces Major Bus Fare Relief for Senior Citizens in Pune: ज्येष्ठ नागरिकांना पीएमपीचा दिवाळी गिफ्ट! आता बस प्रवासासाठी मोजावे लागणार निम्मेच पैसे
PMPML Senior Citizen Concession Pune Announces Half Price Bus Tickets from November 1 for Daily and Short Distance Travel

PMPML Senior Citizen Concession Pune Announces Half Price Bus Tickets from November 1 for Daily and Short Distance Travel

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे: पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीए क्षेत्रात ‘पीएमपी’ने प्रवास करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना आता अर्ध्या तिकीट दरात प्रवास करता येणार आहे. दैनिक पासनंतर आता तिकीट दरातदेखील ज्येष्ठांना सवलत देण्यात आली आहे. १ नोव्हेंबरपासून याची अंमलबजावणी होणार असून, यामुळे दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या हजारो ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे.

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