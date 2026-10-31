Pune News: पुण्यात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी गुड न्यूज! पीएमपीचा मोठा दिलासा; १ नोव्हेंबरपासून बस तिकिटात ५० टक्के सवलत

पुणे: पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पीएमआरडीए क्षेत्रात ‘पीएमपी’ने प्रवास करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना आता अर्ध्या तिकीट दरात प्रवास करता येणार आहे. दैनिक पासनंतर आता तिकीट दरातदेखील ज्येष्ठांना सवलत देण्यात आली आहे. १ नोव्हेंबरपासून याची अंमलबजावणी होणार असून, यामुळे दैनंदिन प्रवास करणाऱ्या हजारो ज्येष्ठ नागरिकांना दिलासा मिळणार आहे..‘पीएमपी’ प्रशासनाने यापूर्वीच ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ३५ रुपयांचा सवलतीचा दैनिक पास सुरू केला आहे. आता प्रशासनाने दैनंदिन तिकीट दरातही ५० टक्के सवलत लागू केली. त्यामुळे ज्या ज्येष्ठांना केवळ एकाच मार्गावर किंवा कमी अंतराचा प्रवास करायचा आहे, त्यांना संपूर्ण दिवसाचा पास काढण्याऐवजी आता थेट अर्ध्या दरात तिकीट मिळणार आहे. सर्व बस मार्गांवर ही सवलत लागू असणार आहे..सवलतीसाठी ओळखपत्राची अटबस प्रवासात ५० टक्के तिकीट सवलत मिळण्यासाठी वाहकाकडे वयाचा पुरावा दाखवणे बंधनकारक असणार आहे. यासाठी प्रवाशांना आपले आधार कार्ड, पॅन कार्ड किंवा ‘पीएमपी’ने दिलेले ज्येष्ठ नागरिक ओळखपत्र सोबत बाळगणे आवश्यक आहे. विशेष म्हणजे, आधार कार्डवर जन्माची संपूर्ण तारीख (दिवस, महिना, वर्ष) असणे अनिवार्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.