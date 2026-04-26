PMP Bus Incident: पीएमपी बस पळविणारा आरोपी अटकेत; मानसिक असंतुलनामुळे ससून रुग्णालयात उपचार सुरू

पुणे : डेंगळे पुलावरून पुणे महानगर परिवहन महामंडळाची (पीएमपी) बस भरदिवसा पळविणाऱ्या आरोपीला शिवाजीनगर पोलिसांनी अटक केली असून त्याला पुढील उपचारासाठी ससून रुग्णालयात दाखल केले आहे. त्याचे मानसिक संतुलन ठीक नसल्याने पोलिसांनी त्याला रुग्णालयात दाखल केले असून त्याच्यावर मानसोपचार विभागात उपचार सूरू असल्याची माहिती शिवाजीनगर पोलिसांनी दिली. .ही घटना शुक्रवारी शिवाजीनगर व डेक्कन परिसरात घडली होती. यातील आरोपी हा मुळचा उत्तराखंड येथील असून त्याने डेंगळे पुलापासून जंगली महाराज रस्त्यामार्गे थेट नामदार गोपाळ कृष्ण गोखले रस्त्यावरील गुडलक चौकापर्यंत बस चालविली. हा प्रकार लक्षात आल्यावर डेक्कन पोलिसांनी प्रसंगवधान राखत बसचा पाठलाग करून व्यक्तीला ताब्यात घेतल्याने मोठा अनर्थ टळला..त्याला ससूनमध्ये उपचारासाठी दाखल केल्याची माहिती शिवाजीनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक गिरीश दिघावकर यांनी दिली. डॉक्टरांकडून अहवाल आल्यावर पुढील कार्यवाही करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले.