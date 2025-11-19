पुणे

PMPML Buses : पुणेकरांसाठी मोठी बातमी! पीएमपीच्या ताफ्यात ४ महिन्यात येणार २००० नवीन बस; प्रवासीसंख्या २० लाखांवर नेण्याचे लक्ष्य

PMPML Fleet to Double with 2,000 New Buses : पुणे पीएमपीच्या ताफ्यात येत्या चार ते पाच महिन्यांत दोन हजार नवीन ई-बस आणि सीएनजी बस दाखल होणार असून, यामुळे बसची संख्या चार हजार होणार असल्याने प्रशासनाने दैनंदिन प्रवासीसंख्या दुप्पट करून २० लाखांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
PMPML Fleet to Double with 2,000 New Buses

PMPML Fleet to Double with 2,000 New Buses

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पीएमपीच्या ताफ्यात येत्या चार ते पाच महिन्यांत दोन हजार नवीन बस दाखल होणार आहेत. सद्य:स्थितीत असलेल्या दोन हजार बसची संख्या लक्षात घेता पीएमपीच्या ताफ्यात एकूण बसची संख्या चार हजार होणार आहे. बसची संख्या वाढणार असल्याने पीएमपी प्रशासनाने प्रवासीसंख्या जवळपास दुप्पट करण्याचे लक्ष ठेवले आहे. पीएमपीची दैनंदिन प्रवासीसंख्या २० लाख होईल, या दृष्टीने पीएमपी प्रशासनाने नियोजनाला सुरुवात केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
PMPML
PMPML Bus

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com