Pune News: पुणेकरांसाठी आनंदाची बातमी! पीएमपीएमएलचे ५ नवे आगार उभारणार; ५ आगारांचा विस्तार, अडीच हजार बससाठी मास्टरप्लॅन

-प्रसाद कानडेपुणे : पीएमपीएमएल प्रशासन पुण्यात पाच नवीन आगारांची निर्मिती करणार असून, सध्याच्या पाच आगारांचा विकास व विस्तार करणार आहे. पीएमपीच्या ताफ्यात लवकरच अडीच हजार नवीन बस दाखल होणार असून त्यांना सामावून घेण्यासाठी ‘पीएमपी’ने हा ‘मास्टरप्लॅन’ तयार केला आहे. यात सुतारवाडी, कोथरूड (एकलव्य महाविद्यालयाच्या मागे), कोंढवा, मोहम्मदवाडी आणि बिबवेवाडीत आगार बांधले जाणार आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतुकीला बूस्टर मिळणार आहे. .Karmala Leopard: करमाळ्यात ऊसाच्या फडात बिबट्याची तीन पिल्ले आढळली; एक वन विभागाच्या ताब्यात, दोन पळाली.आगामी काळात पीएमपीचा ‘प्रवास’ वाढणार आहे. यासाठी पायाभूत सुविधांमध्ये मोठी वाढ करावी लागणार आहे. ई-बससाठी चार्जिंग स्टेशन आणि पार्किंगची सुविधा निर्माण करणे आणि पीएमपीसाठी आरक्षित असलेली जागा पीएमपीच्या ताब्यात मिळवण्यासाठी पीएमपीचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक महेश आव्हाड यांची पुणे महापालिका आयुक्त नवलकिशोर राम यांच्यासमवेत नुकतीच बैठक झाली. या वेळी महापालिका आयुक्तांनी पीएमपीसाठी आरक्षित असलेल्या जागा पीएमपीला हस्तांतरित करणार असल्याचे सांगितले. याशिवाय आगारांचा विकास करण्यास सहमती दर्शवली आहे..या आगारांचा विस्तारसध्या वापरात असलेल्या बालेवाडी, शेवाळेवाडी, मार्केट यार्ड, कोथरूड आणि कुंबरे पार्क (सध्या पार्किंग व चार्जिंगसाठी वापर) या पाच आगारांची क्षमता वाढविण्यात येणार आहे. या ठिकाणी ई-बससाठी ‘पीएम ई-ड्राईव्ह’ योजनेअंतर्गत केबलिंग आणि इलेक्ट्रिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर बांधले जाणार आहे. डिसेंबरपूर्वी या पाचही आगारांत केबलिंग आणि काँक्रिटीकरणाचे उद्दिष्ट आहे, जेणेकरून नवीन बस दाखल होण्यापूर्वीच चार्जिंग आणि पार्किंगची सुविधा उपलब्ध होईल..‘पीएमपी’च्या ताफ्यात दाखल होणाऱ्या नवीन ई-बस व सीएनजी बससाठी आम्ही पार्किंग आणि चार्जिंग स्टेशनचे नियोजन करीत आहोत. यासाठी अस्तित्वातील आगारांचा विस्तार व विकास केला जाणार आहे, तर नवीन आगारदेखील बांधले जाणार आहेत. बसची संख्या वाढल्यानंतर सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था अधिक सक्षम होण्यास मोठी मदत होईल.- महेश आव्हाड, अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक, पीएमपीएमएल, पुणे.Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी...हे आहेत फायदेनवीन इलेक्ट्रिक आणि सीएनजी बसना रात्री पार्किंगसाठी सुरक्षित आणि हक्काची जागा उपलब्ध होणारई-बससाठी सर्वांत महत्त्वाची गरज असते ती चार्जिंग स्टेशनची. नवीन पाच आगार आणि विस्तारित पाच आगार हे पूर्णपणे ‘ई-डेपो’ म्हणून विकसित केले जाणारई-बसची चार्जिंगची मोठी अडचण कायमची दूर होणारकोंढवा, मोहम्मदवाडी, बिबवेवाडी, सुतारवाडी आणि कोथरूडमध्ये नवीन आगार होत असल्याने बसफेऱ्या वाढविणारनवीन आगारांमध्ये बसच्या दुरुस्तीची सुविधा असल्यामुळे काही बिघाड झाल्यास तत्काळ दुरुस्ती होणार .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.