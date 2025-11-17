पुणे

PMRDA News : घरे नियमितीकरणासाठी अल्प प्रतिसाद; ‘पीएमआरडीए’कडून चार वेळा मुदतवाढ देऊनही केवळ दोनशे प्रस्ताव दाखल

PMRDA's Gunthewari Deadline Ends : गुंठेवारी कायद्यांतर्गत बांधकामे नियमित करण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) दिलेली मुदतवाढ (३० सप्टेंबर) संपुष्टात आली असून, चार वेळा मुदतवाढ आणि शुल्कात सवलत देऊनही केवळ २०० प्रस्ताव दाखल झाल्याने अत्यल्प प्रतिसाद मिळाल्याचे उघड झाले आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : गुंठेवारी कायद्यांतर्गत बांधकामे नियमित करण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) दिलेली मुदतवाढ संपुष्टात आली आहे. या मुदतीत केवळ दोनशेच प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे मान्यतेसाठी दाखल झाले आहेत. चार वेळा मुदतवाढ आणि शुल्कात सवलत देऊनही घरे नियमितीकरणाला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे.

