PMRDA News : घरे नियमितीकरणासाठी अल्प प्रतिसाद; ‘पीएमआरडीए’कडून चार वेळा मुदतवाढ देऊनही केवळ दोनशे प्रस्ताव दाखल

पुणे : गुंठेवारी कायद्यांतर्गत बांधकामे नियमित करण्यासाठी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (पीएमआरडीए) दिलेली मुदतवाढ संपुष्टात आली आहे. या मुदतीत केवळ दोनशेच प्रस्ताव प्राधिकरणाकडे मान्यतेसाठी दाखल झाले आहेत. चार वेळा मुदतवाढ आणि शुल्कात सवलत देऊनही घरे नियमितीकरणाला प्रतिसाद मिळत नसल्याचे दिसून आले आहे..राज्य शासनाने गुंठेवारी अधिनियम २००१ मध्ये अलीकडेच सुधारणा केल्या आहेत. त्यामुळे ३१ डिसेंबर २०२० पूर्वीची बांधकामे नियमित करता येणार आहेत. त्यानुसार पीएमआरडीएने मध्यंतरी गुंठेवारीची घरे नियमित करण्यासाठीची मोहीम हाती घेतली. पीएमआरडीए हद्दीतील सुमारे ७०० गावांमध्ये अनधिकृत बांधकामे काही हजारांच्या घरात असताना ती अधिकृत करण्यासाठी अत्यल्प प्रतिसाद मिळाला. याशिवाय महापालिकेत समाविष्ट झालेल्या २३ गावांमधील बांधकाम परवानगीचे अधिकार पीएमआरडीएकडे आहेत. या गावांमध्येही मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत बांधकामे झाली आहेत. वारंवार मुदतवाढ देऊनही बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी अपेक्षित यश प्राधिकरणाला मिळत नसल्याचे समोर आले आहे..मध्यंतरी प्राधिकरणाकडून अशी घरे नियमित करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत दिली होती. ही मुदत उलटून गेल्यानंतर पीएमआरडीएने अर्ज करण्यास सहा महिने मुदतवाढ देण्याचा निर्णय घेतला. ही मुदत ३० सप्टेंबरपर्यंत होती. ती मुदतही नुकतीच संपुष्टात आली. या मुदतीत केवळ दोनशे घरांचे प्रस्ताव नियमितीकरणासाठी दाखल झाले असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले..Solapur Crime: 'पानगावात घरफोडी; ४ लाखांचा ऐवज लंपास', कुटुंबीय घराला कुलूप लावून शेतामध्ये चाेरट्यांनी डाव साधला...शुल्कात सवलत देऊनही प्रतिसाद नाहीमध्यंतरी राज्य शासनाने दिलेल्या सूचनेनुसार नियमितीकरणासाठीचे शुल्कदेखील प्राधिकरणाने कमी केले. त्यामुळे प्रतिसाद मिळेल, असे अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात मात्र अल्प प्रतिसाद मिळाला. घरे नियमितीकरण करताना रेड झोन, बफर झोन, हिल टॉप हिल्स, स्लोप झोन, शेती तथा ना विकास झोन, वनीकरण झोन, शासकीय-खासगी वने, प्रादेशिक योजनेतील तसेच प्रारूप विकास आराखड्यातील रस्ते व आरक्षणे, नदीपात्र, सरकारी जागा आदी झोनमधील बांधकामे नियमित होणार नसल्याचे 'पीएमआरडीए'ने यापूर्वीच स्पष्ट केले आहे..बांधकामे अधिकृत करण्यासाठी अनेक वेळा संधी देण्यात आली आहे. मात्र, या कालावधीत अपेक्षित अर्ज आलेले नाहीत. चौथ्यांदा दिलेली मुदत ३० सप्टेंबरला संपुष्टात आली आहे. आणखी मुदतवाढ द्यायची की नाही, याबाबत अद्याप निर्णय झालेला नाही.- डॉ. योगेश म्हसे, आयुक्त, पीएमआरडीए.