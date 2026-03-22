Clone of पाइपलाइन गॅसच्या वापरासाठी मोहीम

पुणे : शहरातील सुमारे सहा हजार गृहनिर्माण सोसायट्यांमध्ये 'पाइप नॅचरल गॅस'ची (पीएनजी) सुविधा उपलब्ध असतानाही केवळ २० टक्के घरांमध्येच त्याचा वापर होत आहे..उर्वरित बहुतांश कुटुंबे एलपीजी सिलिंडरवर अवलंबून असल्याने, सर्व घरांमध्ये १०० टक्के पीएनजीचा वापर होण्यासाठी सहकार विभाग आणि महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेड (एमएनजीएल) यांनी जनजागृती मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला आहे..सहकार आयुक्त दीपक तावरे यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच बैठक झाली. याप्रसंगी महाराष्ट्र नॅचरल गॅस लिमिटेडचे व्यवस्थापकीय संचालक कुमार शंकर, संचालक (वाणिज्य) मेजर शंकर करजगी, संचालक बागेश्री मंठाळकर, जिल्हा उपनिबंधक संजय राऊत, एमसीडीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक मंगेश तिटकारे, पुणे जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्था व अपार्टमेंट संघाचे अध्यक्ष सुहास पटवर्धन उपस्थित होते. .सरकारच्या सूचनासर्व सोसायट्यांना पत्र पाठवणारगृहनिर्माण संघटनांकडून जनजागृतीनागरिकांना पीएनजी वापरासाठी प्रोत्साहननवीन ग्राहकांसाठी सवलती पहिल्या बिलात ५०० रुपये सूटअर्ज शुल्क : शून्यपहिले दोन महिने बिल : ६०० रुपये.