Pune Crime News : अडीच वर्षांच्या चिमुकलीवर अत्याचार करणाऱ्या सावत्र बापाला २० वर्षे सश्रम कारावास; पुणे न्यायालयाचा मोठा निर्णय

Stepmother's Assault Case Verdict : पुण्यातील अडीच वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून मारहाण करणाऱ्या सावत्र बापाला विशेष न्यायालयाने (पॉक्सो) २० वर्षे सश्रम कारावास आणि २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : अडीच वर्षांच्या चिमुकल्या मुलीला मारहाण करून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार करणाऱ्या सावत्र बापाला न्यायालयाने २० वर्षे सश्रम कारावास आणि २५ हजार रुपये दंडाची शिक्षा सुनावली. विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) कविता शिरभाते यांनी हा निकाल दिला.

