Pune News : विसर्जन मिरवणुकीच्या दिवशी पुणे शहरात २७ ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था

पुणे - विसर्जन मिरवणुकीच्या दिवशी पुणे शहरात वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी आणि भाविकांना सोयीचे व्हावे म्हणून वाहतूक शाखेने २७ ठिकाणी पार्किंगची व्यवस्था केली आहे. या ठिकाणी नागरिक आपली वाहने पार्क करू शकणार आहेत, अशी माहिती वाहतूक विभागाने दिली..पार्किंगची ठिकाणे : (पुढील सर्व ठिकाणी दुचाकी पार्क करता येणार आहे. तर चारचाकीची ठिकाणे नमूद केली आहे) -न्यू इंग्लिश स्कूल, रमणबागनिलायम टॉकीज -चारचाकीशिवाजी आखाडा वाहनतळदेसाई कॉलेज - पोलिस पार्किंग १७विमलाबाई गरवारे हायस्कूलहमालवाडा, पत्र्यामारुती चौकाजवळ - चारचाकीआबासाहेब गरवारे कॉलेज - चारचाकीसंजीवनी मेडीकल कॉलेज मैदान - चारचाकी.गोगटे प्रशालाआपटे प्रशालाफर्ग्युसन कॉलेज - चारचाकीएसएसपीएमएस शिवाजीनगर - चारचाकीजैन हॉस्टेल बीएमसीसी रस्ता - चारचाकीएसपी कॉलेज - चारचाकीमराठवाडा कॉलेजपीएमपीएमएल मैदानपुरम चौकाजवळ- चारचाकी.पेशवा पथरानडे पथपेशवे पार्क सारसबागहरजीवन रुग्णालयासमोर सावरकर चौककाँग्रेस भवन रस्तापाटील प्लाझा पार्किंगपर्वती ते दांडेकर पूलदांडेकर पूल ते गणेशमळान्यू इंग्लिश स्कूल टिळक रस्ता - चारचाकीनदी पात्र भिडे ते गाडीतळ पूल - चारचाकीगणेशमळा ते राजाराम पूल.