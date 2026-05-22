Pune Crime: ‘आम्ही भाई आहोत’ म्हणत बारमध्ये धिंगाणा; बिअरच्या बाटल्यांनी तरुणावर हल्ला, चार आरोपी अटकेत

लोणी काळभोर : मागील आठवड्यात कदमवाकवस्ती (ता. हवेली) येथील सागर रेस्टॉरंट अँड बारमध्ये जिवे ठार मारण्ययाची धमकी देत एका तरुणाच्या डोक्यात बिअरच्या बाटल्या फोडून खुनाचा प्रयत्न करुन फरार झालेल्या एका विधीसंघर्ष बालकासह चार आरोपींना पोलिसांनी मोठ्या शिताफीने अटक केली आहे. त्यांना न्यायालयात हजर केले असता तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे. .सदर घटना शनिवार (१६ मे) रोजी रात्री साडेदहाच्या सुमारास घडली होती. यामध्ये प्रसाद दिलीप शेंडगे (वय ३०, रा. कवडीपाट टोलनाका, कदमवाकवस्ती, ता. हवेली, जि. पुणे) हे गंभीर जखमी झाले होते. त्यांनी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्यात दिलेल्या फिर्यादीवरून राज राजेंद्र पवार, सौरभ सुनील गायकवाड आणि राहुल संतोष घाडगे (सर्व रा. कवडीपाट टोलनाका, कदमवाकवस्ती, ता. हवेली, जि. पुणे) यांना अटक करण्यात आली आहे. तर १७ वर्षीय विधीसंघर्ष बालकास ताब्यात घेण्यात आले आहे. त्याला बाल न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने १४ दिवसांसाठी बालसुधारगृहात पाठवले आहे..पोलीस सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, प्रसाद शेंडगे हे कवडीपाट परिसरातील सागर बार अँड रेस्टॉरंटमध्ये जेवण करत होते. त्यावेळी त्यांच्या मागील टेबलावर चौघेजण बसले होते. काही कारण नसताना अचानक त्यांनी " तु आमच्याकडे का पाहतोस? आम्ही येथील भाई आहोत," असे म्हणत शेंडगे यांना शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. त्यानंतर चौघांनी मिळून त्यांना लाथाबुक्क्यांनी बेदम मारहाण केली. यानंतर शेजारील टेबलवरील बिअरच्या बाटल्या उचलून शेंडगे यांच्या डोक्यावर, छातीवर, नाकावर, कानावर आणि गळ्यावर वार करत त्यांना गंभीर जखमी केले. एवढ्यावरच न थांबता दगड फेकून मारत "तुझा मर्डर करून टाकतो," अशी धमकीही दिली. तसेच बाहेर उभ्या असलेल्या तुकाराम राजेंद्र कांबळे (रा. लडकत रोड, शिवनगर, मुंढवा, पुणे) यांनाही मारहाण करण्यात आली आहे..गंभीर जखमी शेंडगे यांच्यावर लोणी काळभोर येथील विश्वराज हॉस्पिटलमध्ये अतिदक्षता विभागात उपचार सुरू आहेत. त्यांच्या फिर्यादीवरून लोणी काळभोर पोलिसांनी आरोपीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे..गुन्हा दाखल होताच आरोपी फरार झाले होते. त्यांचा शोध घेण्यासाठी लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांनी विशेष पथके तयार केली होती. तांत्रिक माहितीच्या आधारे पोलिसांनी सुरुवातीला राहुल संतोष घाडगे याला धिंडोरी (जि. नाशिक) येथून, तर राज पवार याला शिरूर येथून बुधवार (२० मे) रोजी मोठ्या शिताफीने अटक केली. तर गुरुवारी (२१ मे) रोजी सौरभ सुनील गायकवाड आणि १७ वर्षीय विधीसंघर्ष बालकास लोणी काळभोर पोलीस ठाण्याच्या हद्दीतून ताब्यात घेण्यात आले. आरोपींना न्यायालयात हजर केले असता न्यायालयाने तिघांना तीन दिवसांची पोलीस कोठडी सुनावली आहे..ही उल्लेखनीय कामगिरी लोणी काळभोरच्या सहाय्यक पोलीस आयुक्त अनुराधा उदमले, वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक राजेंद्र पन्हाळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलीस उपनिरीक्षक दिगंबर सोनटक्के, पोलीस उपनिरीक्षक रुपाली जाधव, पोलीस हवालदार अण्णा माने, रामहरी वणवे, सागर जगदाळे, निलेश कोल्हे, सुरज कुंभार, पोलीस अंमलदार सचिन सोनवणे, राहुल कर्डिले, प्रवीण धाडस, अशोक गिरी, खरात, सागर धायतोंडे व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी केली आहे.