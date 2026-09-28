Ganja Smuggling : गांजा तस्करी करणाऱ्या सराईत टोळीतील सहाजणांना अटक

पुणे - शहरात अमली पदार्थांची विक्री आणि पुरवठा करणाऱ्या आंतरजिल्हा टोळीतील सहाजणांना काळेपडळ पोलिसांनी अटक केली. एसआरपीफ मैदानाच्या परिसरात पोलिसांनी केलेल्या या कारवाईत मुख्य विक्रेत्यासह पुरवठा करणाऱ्या पाच सराईत गुन्हेगारांना अटक केली. आरोपींकडून एक किलो ४४ ग्रॅम गांजा, एक मोटार असा सुमारे साडेआठ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसआरपीफ मैदानातील झाडाखाली योगेश प्रल्हाद अडसूळ (वय ४०, रा. काळेपडळ) हा गांजा विक्रीसाठी थांबल्याची माहिती पोलिस अंमलदार विशाल ठोंबरे, महादेव शिंदे, नितीन ढोले आणि गिरीराज जगदाळे यांना मिळाली. त्यानुसार पथकाने छापा टाकून त्याला ताब्यात घेतले. त्याच्याकडून एक किलो ४४ ग्रॅम गांजा जप्त करून एनडीपीएस कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला..त्याच्याकडे चौकशीतून मिळालेल्या धाग्यादोऱ्यांवरून पोलिसांनी विजय राजू हुबळीकर (वय २९), बबन बाबूराव दांडगे (वय ३९), अशोक ऊर्फ अक्षय सतीश जाधव (वय २८), विकास संदीप बोदडे (वय २०, चौघे रा. भिमाले हाईट्स, कोथरूड) आणि साहिल सुभाष ठोंबे (वय २७, रा. गुरुवार पेठ, पुणे) या पाच संशयितांना अटक केली. आरोपींवर कोथरूड, यवत, वानवडी, अहिल्यानगर, भिंगार पोलिस ठाण्यात गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे दाखल आहेत..ही कारवाई वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गिरीषा निंबाळकर, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) अण्णासाहेब बाबर यांच्या सूचनेनुसार सहाय्यक निरीक्षक रत्नदीप गायकवाड, अमित शेटे, सहाय्यक फौजदार राजस शेख, अंमलदार प्रवीण काळभोर, अमोल फडतरे, दाऊद सय्यद, प्रतीक लाहिगुडे यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.