Pune Crime: पिस्तूल, जिवंत काडतुसासह दोघांना अटक; सिंहगड रस्ता पोलिसांची एकतानगरी परिसरात कारवाई

सिंहगड रस्ता : एकतानगरी परिसरात सापळा रचून सिंहगड रस्ता पोलिसांनी दोघांना अटक केली. त्यांच्याकडून गावठी पिस्तूल आणि एक जिवंत काडतूस असा एकूण ४१ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला. ही कारवाई १७ ऑक्टोबर रोजी करण्यात आली. सूर्यराज मनोज निंबाळकर (वय २०, रा. गोकुळनगर, नऱ्हे) आणि गौरव राजू घाडगे (वय २०, रा. वडगाव बुद्रुक) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत..Maharashtra History: पावणेदोनशे वर्षांपासून दुर्लक्षित समाधीचा शोध! सावित्रीबाई फुले यांच्या शिक्षिका सिंथिया फरार यांची कबर सापडली; इतिहासप्रेमींना मोठे यश.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तपास पथकाचे अधिकारी आणि कर्मचारी हद्दीत गस्त घालत होते. त्यावेळी पोलिस अंमलदार विनायक मोहिते आणि राहुल ओलेकर यांना खबऱ्यामार्फत माहिती मिळाली. एका गुन्ह्यात हवा असलेला निंबाळकर साथीदारासह एकतानगरीलगतच्या मोकळ्या जागेतील पडीक इमारतीजवळ येणार असून, त्यांच्याकडे अग्निशस्त्र असल्याचे समजले..ही माहिती तपास पथकाचे प्रमुख पोलिस उपनिरीक्षक भूपेश साळुंखे यांनी वरिष्ठांना कळविली. त्यानंतर पथकाने संबंधित ठिकाणी सापळा रचून दोघांना ताब्यात घेतले. पंचांसमक्ष झडती घेतली असता निंबाळकरकडे ४० हजार रुपये किमतीचे गावठी पिस्तूल, तर घाडगेकडे एक हजार रुपये किमतीचे जिवंत काडतूस आढळले..Success Story: दोन चिमुकल्यांसाठी आईची जिद्द! पतीचे निधन अन् बनल्या इंडो-तिबेटियन बॉर्डर पोलिस, सोनल सोनावणे यांची प्रेरणादायी भरारी... दोघांविरुद्ध शस्त्र अधिनियम आणि महाराष्ट्र पोलिस अधिनियमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विनय पाटणकर आणि पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) समीर गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपनिरीक्षक साळुंखे व पथकाने ही कारवाई केली. पोलिस उपनिरीक्षक अभिजीत घोरपडे पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.