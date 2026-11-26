Mandar Kiwale Case Update: पुण्यातील शिवाजीनगर न्यायालयाच्या परिसरात बुधवारी मंदार किवळे याच्यावर धारदार शस्त्राने हल्ला झाला. हल्लेखोरांनी गोळीबारदेखील केला. या घटनेत मंदार गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर ससून रुग्णालयात उपचार सुरु आहेत. या प्रकरणी पोलिसांनी ९ जणांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केलाय..आरोपींमध्ये रामचंद्र चव्हाण, गणेश चव्हाण, ऋषिकेश कोंडे, ओमकार उर्फ बाब्या पवार, प्रथमेश येनपुरे यांच्यासह 4 अनोळखी व्यक्तींच्या समावेश आहे. बुधवारी (दि. २५) रात्री उशिरा शिवाजीनगर पोलीस ठाण्यात गुन्ह्याची नोंद करण्यात आलेली आहे. सर्व आरोपींना आज गुरुवारी पुणे पोलीस करणार कोर्टात हजर करणार आहेत..पोलिस तपासातून पुढे आलेल्या माहितीनुसार, बुधवारी दुपारी शिवाजीनगर न्यायालय परिसरात मंदार किवळे याच्यावर झालेला हल्ला हा पूर्ववैमनस्यातून झालेला होता. हल्लेखोरांकडून गोळीबार तसेच धारदार शस्त्राने वार करण्यात आले. हल्ला प्रकरणात एकूण ९ आरोपी पोलिसांनी ताब्यात घेतलेले आहेत. आरोपींमध्ये पाच आरोपी आणि चार अनोळखी आरोपींचा समावेश आहे..Sharan Kumar Limbale : 'बेळगाव काय पाकिस्तानात आहे का?'; मराठी साहित्य संमेलनाचे संमेलनाध्यक्ष डॉ. लिंबाळे यांच्या वादग्रस्त वक्तव्यामुळे सीमाभागात संताप.अटक केलेल्या आरोपींची नावेअक्षय सुभाष चव्हाणअमोल रामचंद्र चव्हाणस्वप्निल बाजीराव गवळीओंकार संतोष पवारसूरज साधू माळेकरएक अल्पवयीन मुलगा.पोलिसांनी दौंड तालुक्यातून चार आरोपींना ताब्यात घेतले. तर पुण्यातील डेक्कन परिसरातून दोन आरोपींना अटक केली. तसेच आंबेगावमधून आणखी एका आरोपीला अटक करण्यात आलेली असून उर्वरित आरोपींबाबत तपास सुरू आहे. हल्ल्यात वापरण्यात आलेली गाडी पोलिसांनी जप्त केल्याची माहिती आहे. दोन पिस्तुले आणि कोयतेही पोलिसांनी जप्त केले आहेत. विशेष म्हणजे, या हल्ल्यात एकूण १५ जण सहभागी असल्याचा पोलिसांना संशय आहे. पुणे पोलिसांच्या गुन्हे शाखेची पथके या प्रकरणाचा तपास करत आहेत..धावपट्टी नाही, विमानतळ नाही; थेट महामार्गावर उतरली ४ विमाने! भारतीय लष्कराचा थरारक प्रयोग, गडकरींनी शेअर केला VIDEO.शुभम चव्हाण हत्या प्रकरणाशी कनेक्शन२० एप्रिल २०२५ रोजी कात्रजमध्ये शुभम चव्हाण याची हत्या झाली होती. त्या प्रकरणाच्या रागातून मंदार किवळे याच्यावर हल्ला झाल्याचं सांगितलं जातंय. शुभम चव्हाण हत्या प्रकरण आणि मंदार किवळे हल्ला प्रकरणातील संभाव्य संबंधांच्या तपासाच्या कड्या जोडल्या जात आहेत. दोन्ही घटनांमागील पूर्ववैमनस्य, सहभागी व्यक्ती आणि संभाव्य कट यांचा तपास महत्त्वाचा ठरणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.