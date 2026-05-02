पुणे पोलिसांत खळबळ; एकाच दिवशी दोन अधिकाऱ्यांना लाच घेताना रंगेहात पकडलं, ACB ने कसा रचला सापळा?

पुणे शहरात गुरुवारी (१ मे) उघडकीस आलेल्या दोन वेगवेगळ्या लाचखोरीच्या कारवायांनी पोलिस खात्यातच खळबळ उडवली आहे. एका बाजूला पोलिस आयुक्तालयात महिला अधिकाऱ्याला तब्बल २८ लाखांची लाच घेताना पकडण्यात आले, तर दुसऱ्या बाजूला लोहगाव पोलीस ठाण्यातील PSI ला ८० हजारांची लाच स्वीकारताना रंगेहात अटक करण्यात आली. या दुहेरी कारवाईमुळे खाकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून नागरिकांत संतापाची लाट उसळली आहे..पोलिस आयुक्तालयात सहायक पोलिस निरीक्षक वैशाली तोटेवार यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने रंगेहात पकडले आहे. आर्थिक गुन्हे शाखेत कार्यरत असलेल्या तोटेवार यांच्याकडून २८ लाखांची लाच स्वीकारली जात असताना ही कारवाई करण्यात आली. विशेष म्हणजे, त्यांची नुकतीच लोहमार्ग मुंबई येथे बदली झाली होती. अशा स्थितीत त्यांनी ही रक्कम नेमकी कोणासाठी स्वीकारली, याचा तपास सध्या सुरू आहे..दरम्यान, लोहगाव पोलीस ठाण्यातील पोलिस उपनिरीक्षक मनोज मधुकर बरुटे यांनाही ACBच्या सापळ्यात अडकवण्यात आले. जमिनीच्या व्यवहारातील प्रकरणात मदत करण्याच्या बहाण्याने त्यांनी तक्रारदाराकडून ८० हजारांची लाच मागितल्याचे समोर आले आहे. ACBने सापळा रचत पोलीस ठाण्याच्या आवारातच त्यांना रंगेहात पकडले आहे..या कारवाईदरम्यान आरोपीकडून लाच रक्कम जप्त करण्यात आली असून, त्यांचा मोबाईलही तपासासाठी ताब्यात घेण्यात आला आहे. दोन्ही घटनांमुळे पोलिस यंत्रणेच्या विश्वासार्हतेवर परिणाम झाला असून, सामान्य नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. आता या प्रकरणांमध्ये आणखी कोणते धागेदोरे समोर येतात, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.