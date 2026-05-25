Pune Crime : कारागृहातूनही आंदेकर टोळी सक्रिय; पुणे पोलिस आयुक्तांचे कारागृह प्रशासनाला कडक निर्बंधांचे पत्र

पुणे : कारागृहाच्या भिंतींआड बसूनही आंदेकर टोळी सक्रिय असून, टोळीचा म्होरक्याकडून पूर्ववैमनस्यातून शहरात खून, खुनाचा प्रयत्न केल्याच्या गंभीर घटना घडल्याचे पोलिस तपासात समोर आले आहे. .माजी नगरसेवक वनराज आंदेकर याच्या खून प्रकरणातील आरोपींच्या नातेवाइकांना या टोळीकडून लक्ष्य केले जात आहे. गेल्या काही दिवसांत धनकवडी येथील बालाजी नगर आणि खडी मशीन चौक भागात दोन गंभीर घटना घडल्या. या गुन्ह्यांची पाळेमुळे तपासली असता, कारागृहातून आंदेकर टोळीच्या हालचाली सुरू असल्याचे समोर आले. या पार्श्वभूमीवर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी कारागृह प्रशासनाला पत्र लिहिले आहे. त्यात आंदेकर पिता-पुत्रासह टोळीतील गुन्हेगारांवर कडक निर्बंध घालण्याची मागणी केली आहे..मुख्य आरोपी सूर्यकांत उर्फ बंडू आंदेकर हा धुळे येथील जिल्हा कारागृहात आहे. तर त्याचा मुलगा कृष्णा आंदेकर हा नंदुरबार येथील कारागृहात आहे. या दोघांवरही खंडणी गोळा करणे आणि खून असे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. या गंभीर गुन्ह्यांमध्ये ते महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायदा (मकोका) अंतर्गत कारागृहात आहेत. त्यांच्याकडून शहरात गुन्हेगारी कृत्ये घडवून आणली जात असल्याने पोलिसांसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले आहे..कारागृह प्रशासनाला पत्र -आंदेकर टोळीचे कारागृहातील नेटवर्क उद्ध्वस्त करण्यासाठी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी कारागृह प्रशासनाला पत्र पाठविले आहे. बंडू आंदेकर आणि कृष्णा आंदेकर या दोघांना स्वतंत्र सेलमध्ये ठेवण्यात यावे. त्यांच्या मोबाईल वापरावरील आणि संशयास्पद संपर्कावरील पाळत ठेवावी. कायदेशीर प्रक्रियेसाठी वकील वगळता त्यांना इतर कोणत्याही बाहेरील व्यक्तीला भेटण्याची परवानगी देऊ नये. त्यांना प्रत्यक्ष न्यायालयात हजर न करता, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी घेण्यात यावी, असे पत्रात नमूद केले आहे..कारागृहात बसून टोळी चालवण्याचे प्रकार खपवून घेतले जाणार नाहीत. आंदेकर टोळीच्या हालचालींवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी कारागृह प्रशासनाला पत्र पाठवण्यात आले आहे. त्यांच्यावर स्वतंत्र सेलमध्ये पहारा ठेवण्यासह कायदेशीर वकिलाव्यतिरिक्त कोणालाही भेटू न देण्याच्या सूचना दिल्या आहेत.- अमितेश कुमार, पोलिस आयुक्त, पुणे शहर.