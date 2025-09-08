पुणे

Pune News : पत्रकारांच्या सुरक्षेची काळजी घेऊ; पोलिस आयुक्तांचे पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या शिष्टमंडळास आश्‍वासन

पत्रकारांना ढोल ताशा पथकांकडून अडवणूक करण्यात आली. महिला पत्रकाराचा विनयभंग करून मारहाण करण्यात आले, छायाचित्रकारांना धक्काबुक्की करण्यात आली.
police commissioner with reporter

police commissioner with reporter

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
पुणे - गणेश विसर्जन मिरवणुकीसाठी पोलिसांनी पत्रकारांना सुरक्षेसाठी पास दिलेले असतानाही वार्तांकन करताना त्यांची ढोल ताशा पथकांकडून अडवणूक करण्यात आली. महिला पत्रकाराचा विनयभंग करून मारहाण करण्यात आले, छायाचित्रकारांना धक्काबुक्की करण्यात आली.

