पुणे - गणेश विसर्जन मिरवणुकीसाठी पोलिसांनी पत्रकारांना सुरक्षेसाठी पास दिलेले असतानाही वार्तांकन करताना त्यांची ढोल ताशा पथकांकडून अडवणूक करण्यात आली. महिला पत्रकाराचा विनयभंग करून मारहाण करण्यात आले, छायाचित्रकारांना धक्काबुक्की करण्यात आली..या घडलेल्या घटनांबाबत पुणे श्रमिक पत्रकार संघाच्या शिष्टमंडळाने पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांची भेट घेऊन चिंता व्यक्त करत संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी केली. पोलिस आयुक्तांनी पत्रकारांची भूमिका ऐकून घेत पुढील काळात पत्रकारांना वार्तांकनात अडथळा येणार नाही, त्यांच्या सुरक्षेची पूर्ण काळजी घेतली जाईल असे आश्वासन दिले..पुणे श्रमिक पत्रकार संघाचे अध्यक्ष ब्रिजमोहन पाटील, सरचिटणीस मंगेश फल्ले, खजिनदार दिलीप तायडे, उपाध्यक्ष सागर आव्हाड यांच्यासह मोठ्या संख्येने पत्रकार उपस्थित होते. यावेळी पत्रकारांनी विसर्जन मिरवणुकीत त्यांच्यासोबत घडलेल्या प्रसंगांची माहिती दिली..त्यावर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार म्हणाले, महिला पत्रकाराचा विनयभंग झाल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्यात आला असून आरोपींचा शोध घेण्यासाठी पथक नियुक्त केले आहे. विसर्जन मिरवणुकीत वार्तांकन करण्यासाठी अडथळा होऊ नये यासाठी आम्ही पत्रकारांना पास देत असतो, तरीही अडवणूक होत असेल तर हे योग्य नाही.ढोल ताशा पथकावर नियंत्रण आणण्याची गरज असल्याने लवकरच नियमावली तयार केली जाणार असून, त्याचे पालन करणे हे पथकांवर आणि गणेश मंडळांवर बंधनकारक असेल..मुख्यमंत्र्यांकडे तक्रारविसर्जन मिरवणुकीत महिला पत्रकाराचा झालेला विनयभंग, छायाचित्रकारांना झालेली धक्काबुक्की यासंदर्भात पत्रकार संघातर्फे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली आहे. त्याच प्रमाणे विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी पोलिसांना या प्रकरणाचा तपास करण्याचे निर्देश दिले आहेत. विविध राजकीय पक्षांनी या घटनेचा निषेध केला आहे..