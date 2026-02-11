Pune News : पुण्यातील बुधवार पेठेत पोलिसांची धडक कारवाई; दोन बांगलादेशी महिला ताब्यात

पुणे : बुधवार पेठेतील रेड लाईट परिसरातील बेकायदेशीर हालचालींवर लगाम घालण्यासाठी पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणावर मध्यरात्री कोंम्बिग ऑपरेशन राबविण्यात आले. या कारवाईत ४१ इमारतींची झडती घेण्यात आली, तर शेकडो महिला-पुरुषांची तपासणी करण्यात आली. कारवाईदरम्यान पोलिसांनी दोन बांगलादेशी महिला आणि काही अल्पवयीन मुलींना ताब्यात घेतले आहे. तर, अमली पदार्थासह एकाला अटक करण्यात आली. .जबाबदारीची जाणीव अन् सर्वोत्तम कामगिरीसाठी नवचेतना.शहरातील बुधवार पेठेतील रेड लाईट परिसरात अवैध धंदे सुरू असून, काही बांगलादेशी महिला आणि अल्पवयीन मुलींकडून वेश्या व्यवसाय सुरू असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. त्यानुसार पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्या आदेशानुसार गुन्हे शाखा आणि परिमंडळ-एकच्या अंतर्गत मंगळवारी (ता. १०) ही धडक कारवाई करण्यात आली.या ऑपरेशनसाठी सहा पोलिस उपायुक्तांसह विविध पोलिस ठाण्यांतील आणि गुन्हे शाखेतील पथके तैनात करण्यात आली. या मोहिमेत आठ सहाय्यक आयुक्त, १९ पोलिस निरीक्षक, ५५ सहाय्यक निरीक्षक, उपनिरीक्षक तसेच सुमारे ३७५ पोलिस अंमलदार सहभागी झाले होते..कारवाईदरम्यान परिसरातील एकूण ४१ इमारतींची तपासणी करण्यात आली. यामध्ये ४२६ महिला आणि २९० पुरुषांची चौकशी करण्यात आली. याशिवाय पाच ठिकाणी नाकाबंदी करून ४५९ पुरुष आणि ३२ वाहनांची तपासणी केली. नाकाबंदी दरम्यान रामेश्वर बिभीषण बिराजदार (वय ३१, रा. बाजीराव रस्ता; मूळ रा. तांबरवाडी, ता. औसा, जि. लातूर) याच्या ताब्यातून सात ग्रॅम चरस आणि तीन इंजेक्शन जप्त करण्यात आले. तसेच, दोन संशयित बांगलादेशी महिलांनाही ताब्यात घेण्यात आले आहे. या प्रकरणी फरासखाना पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलिस सह आयुक्त रंजनकुमार शर्मा, गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त पंकज देशमुख, पोलिस उपआयुक्त (गुन्हे) निखिल पिंगळे, परिमंडळ एकचे पोलिस उपायुक्त कृषिकेश रावळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली ही कारवाई करण्यात आली. पोलिस उपायुक्त, सहाय्यक आयुक्त आणि स्थानिक पोलिस ठाण्यांतील अधिकाऱ्यांनी या कारवाईत सहभाग घेतला. पोलिसांकडून अशा प्रकारची धडक कारवाई पुढेही सुरू राहील, असे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सांगितले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.