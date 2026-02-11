पुणे

Pune News : पुण्यातील बुधवार पेठेत पोलिसांची धडक कारवाई; दोन बांगलादेशी महिला ताब्यात

Pune budhwar Peth Police Raid : पुणे बुधवार पेठेतील रेड लाईट परिसरात पोलिसांचे मध्यरात्री कोंम्बिग ऑपरेशन; ४१ इमारतींची झडती, शेकडो महिला-पुरुषांची चौकशी. दोन बांगलादेशी महिलांना ताब्यात घेतले, अमली पदार्थासह एकाला अटक. पुढील कारवाई सुरू राहणार.
पुणे : बुधवार पेठेतील रेड लाईट परिसरातील बेकायदेशीर हालचालींवर लगाम घालण्यासाठी पोलिसांकडून मोठ्या प्रमाणावर मध्यरात्री कोंम्बिग ऑपरेशन राबविण्यात आले. या कारवाईत ४१ इमारतींची झडती घेण्यात आली, तर शेकडो महिला-पुरुषांची तपासणी करण्यात आली. कारवाईदरम्यान पोलिसांनी दोन बांगलादेशी महिला आणि काही अल्पवयीन मुलींना ताब्यात घेतले आहे. तर, अमली पदार्थासह एकाला अटक करण्यात आली.

