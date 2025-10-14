पुणे

Bribery Case : कोंढव्यातील पोलिस कर्मचाऱ्यास लाच घेताना रंगेहाथ पकडले

Pune Police : वीज चोरीच्या गुन्ह्यात अटक न करण्यासाठी तक्रारदाराकडून ५ हजार रुपयांची लाच घेणाऱ्या कोंढवा पोलीस ठाण्यातील पोलीस कर्मचारी सोमनाथ महारनवर यास लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली; याप्रकरणी एका निवृत्त पीएसआयवरही गुन्हा दाखल.
पुणे : वीज चोरीच्या गुन्ह्यात अटक न करण्यासाठी तक्रारदाराकडून पाच हजार रुपयांची लाच घेतल्याप्रकरणी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कोंढव्यातील एका पोलिस कर्मचाऱ्यास अटक केली. न्यायालयाने त्या पोलिस कर्मचाऱ्यास मंगळवारी (ता. १४) दोन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली.

