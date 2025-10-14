दारुच्या नशेत कॉन्स्टेबलच्या कारची सहा गाड्यांना धडक, ना अटक, ना वैद्यकीय तपासणी; पुणे पोलिसांच्या भूमिकेवर सवाल

पुण्यात दारुच्या नशेत कार चालवत पोलीस हवालदारानेच सहा गाड्यांना धडक दिल्याची घटना घडलीय. यात अनेक जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आलीय. मात्र या प्रकरणी अजूनही पोलिसांना अटक न केल्यानं पुणे पोलिसांच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित होत आहे. पोलीस हवालदाराची वैद्यकीय तपासणीसुद्धा करण्यात न आल्यानं हे प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा होत आहे. या घटनेचं सीसीटीव्ही फूटेज आता व्हायरल होत आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, आरोपी पोलीस हवालदार हेमंत इनामे एका पार्टीत गेला होता. सध्या तो रांजणगाव एमआयडीसी पोलीस ठाण्यात कार्यरत आहे. पार्टीत मद्यसेवन केल्यानंतर तो गाडी चालवत निघाला होता. दारुच्या नशेत त्यानं पुणे-नगर महामार्गावर सहा वाहनांना धडक दिली. यात अनेकजण जखमी झाले असून गाड्यांचंही नुकसान झालंय..मंदिर प्रसिद्ध होईल, जास्त दान मिळेल; गुजरातमध्ये मूर्ती तोडफोड प्रकरणी मोठी अपडेट.रांजणगाव पोलिसात या प्रकरणी फक्त गुन्हा दाखल झाला आहे. पण आरोपी पोलीस हवालदार हेमंत इनामे याला अटक केलेली नाही. त्याची वैद्यकीय चाचणीसुद्धा न झाल्यानं पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहे. या घटनेची चौकशी करून आरोपीवर कारवाई करावी अशी मागणी केली जात आहे..अपघाताच्या घटनेचा व्हिडीओ आता सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. यात एका सीसीटीव्हीमध्ये घटना कैद झालीय. अचानक गाडीने इतर गाड्यांना धडक दिल्याचं दिसतंय. आता या प्रकरणी पोलीस काय कारवाई करणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.