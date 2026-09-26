पुणे

पुण्यात पोलिसाने गोळी झाडून घेत आयुष्य संपवलं, PMPLच्या बस डेपोत आढळला मृतदेह; ३ दिवसांपासून होते बेपत्ता

Police Constable Death पिंपरी चिंचवडमध्ये एका पोलीस कॉन्स्टेबलने सर्विस रिव्हॉल्वरमधून गोळी झाडून घेत आत्महत्या केलीय. गेल्या तीन दिवसांपासून बेपत्ता असलेल्या पोलिसाचा मृतदेह पीएमपीएलच्या बस डेपोत आढळून आला आहे.
Police Constable Death

Police Constable Death

Esakal

सूरज यादव
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पुण्यात पिंपरी चिंचवड शहरात एका पोलिसाने गोळी झाडून घेत आयुष्य संपवल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. पिंपरी चिंचवड शहरात पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून कार्यरत असलेला पोलीस ३ दिवसांपासून बेपत्ता होता. रविवारी सकाळी त्यांचा मृतदेह पीएमपीएल बस डेपोत आढळून आला आहे. विजय कोळी असं पोलिसाचे नाव आहे.

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