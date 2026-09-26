पुण्यात पोलिसाने गोळी झाडून घेत आयुष्य संपवलं, PMPLच्या बस डेपोत आढळला मृतदेह; ३ दिवसांपासून होते बेपत्ता

पुण्यात पिंपरी चिंचवड शहरात एका पोलिसाने गोळी झाडून घेत आयुष्य संपवल्याच्या घटनेनं खळबळ उडाली आहे. पिंपरी चिंचवड शहरात पोलीस कॉन्स्टेबल म्हणून कार्यरत असलेला पोलीस ३ दिवसांपासून बेपत्ता होता. रविवारी सकाळी त्यांचा मृतदेह पीएमपीएल बस डेपोत आढळून आला आहे. विजय कोळी असं पोलिसाचे नाव आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, पिंपरी चिंचवड शहरात पोलीस कॉन्स्टेबल विजय कोळी यांचा मृतदेह बस डेपोत आढलून आलाय. ट्रान्सपोर्टनगर असलेल्या भागात घडलेल्या या घटनेनंतर खळबळ उडाली आहे. गेल्या तीन दिवसांपासून विजय कोळी हे बेपत्ता होते. कुटुंबियांकडून त्यांचा शोध घेतला जात होता. आता त्यांनी आत्महत्या केल्याचं समोर आलं आहे..मुंबईहून गुजरातकडे जाणाऱ्या भरधाव कारची डंपरला धडक, मुंबईतल्या एका कुटुंबातील चौघांचा मृत्यू; गाडीचा चुराडा.विजय कोळी यांनी कौटुंबिक वादातून टोकाचं पाऊल उचलल्याची माहिती प्राथमिक तपासात समोर आलीय. त्यांनी स्वत:च्या सर्विस रिव्हॉल्वरमधून गोळी झाडून घेत आयुष्य संपवलं. शनिवारी सकाळी त्यांचा मृतदेह ट्रान्सपोर्ट नगर भागातल्या बस डेपोत आढळून आला. याची माहिती पोलिसांना देताच पिंपरी चिंचवड शहर पोलीस दलातील वरिष्ठ अधिकारी आणि फॉरेन्सिक पथक घटनास्थळी दाखल झाले. विजय कोळी यांनी आत्महत्या कधी केली? का केली? याचा तपास आता निगडी पोलीस करत आहेत. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.