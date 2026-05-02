Pune ACB Trap: आर्थिक गुन्हे शाखेतील महिला अधिकाऱ्याकडून ३० लाखांची लाच मागणी; २८ लाखांच्या व्यवहारात खासगी व्यक्तीसह ताब्यात

पुणे : तक्रार अर्जाच्या चौकशी प्रकरणात २८ लाख रुपयांची लाच घेताना आर्थिक गुन्हे शाखेतील सहायक पोलिस निरीक्षक महिलेला लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) ताब्यात घेतले. या प्रकरणात एका खासगी व्यक्तीला देखील पकडण्यात आले आहे..बंडगार्डन रस्त्यावरील एका तारांकित हाॅटेलसमोर शनिवारी (ता. २) ही कारवाई करण्यात आली. सहायक पोलिस निरीक्षक वैशाली तोटेवार असे महिला पोलिसाचे नाव आहे. तोटेवार यांना ताब्यात घेतल्यानंतर एसीबीने तोटेवार यांच्या पुणे पोलिस आयुक्तालयातील कार्यालयाची आणि निवासस्थानाची झडती घेतली. तोटेवार यांच्यासह आणखी एकाविरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..तोटेवार या पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत नियुक्तीस होत्या. त्यांची नुकतीच पदोन्नतीने मुंबई लोहमार्ग पोलीस दलात पोलिस निरीक्षक म्हणून बदली करण्यात आली. त्यांना शुक्रवारी (ता.१) पुणे पाेलिस दलातून कार्यमुक्त करण्यात आले होते. पुणे पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे शाखेत त्या नियुक्तीस असताना त्यांच्याकडे आठ ते नऊ तक्रार अर्ज चौकशीसाठी सोपविण्यात आले होते. त्या पैकी एका तक्रार अर्जाच्या चौकशीच्या अनुषंगाने तोटेवार यांनी तक्रारदाराकडे ३० लाख रुपयांची लाच मागितली होती. तक्रारदाराने सुरुवातीला दोन लाख रुपये तोटेवार यांना दिले होते. त्यानंतर उर्वरित २८ लाख रुपयांची लाच त्यांनी मागितली. त्यानंतर तक्रारदाराने तक्रार दिली होती. तक्रारीची पडताळणी करण्यात आल्यानंतर एसीबीने शनिवारी बंडगार्डन रस्त्यावरील एका तारांकित हाॅटेलसमोर सापळा लावला. तोटेवार यांनी एका खासगी व्यक्तीला लाचेची रक्कम स्वीकारण्यासाठी तेथे पाठविले. सापळा लावून त्याला पकडण्यात आले.पोलिस अधीक्षक शिरीष सरदेशपांंडे, अतिरिक्त अधीक्षक अजित पाटील, अर्जुन भोसले यांच्या मार्गदर्शनाखाली पथकाने ही कारवाई केली.