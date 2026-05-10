Pune Crime: पुण्यात मोठी कारवाई; ‘एमडी’ ड्रग्ज कारखाना उघडण्याचा कट उधळला, सव्वा कोटींच्या मुद्देमालासह आठ जणांना अटक!

पुणे : शहर परिसरात 'एमडी' (मॅफेड्रोन) तयार करण्याचा कारखाना सुरू करण्याच्या तयारीत असलेल्या एका आंतरराज्य टोळीचा वाघोली पोलिसांनी पर्दाफाश केला. या कारवाईत पोलिसांनी मुख्य सूत्रधारासह आठ आरोपींना अटक केली असून, त्यांच्याकडून २२५ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज आणि आलिशान मोटारी असा एक कोटी १६ लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे. .याप्रकरणी सुमीत अशोक घुले (वय ४१, रा. मांजरी), अनिस शम्मू सय्यद (वय २८, रा. मांजरी बुद्रुक), हरी उत्तम उफाडे (वय ३५, रा. वाघोली), प्रतीक उर्फ सोन्याबापू होले (वय ३२, रा. लोणीकंद), ऋषिकेश उर्फ राम यनभर (वय २९, रा. कारेगाव, ता. शिरूर), रामनिवास रानूराम बिश्नोई (वय २५, रा. मुंढवा), आकाश अशोक ढवळे (वय २६, रा. शिरूर) आणि बिपिनकुमार श्रीरामसागर पंडित (वय ५४, रा. अंधेरी, मुंबई) यांना अटक करण्यात आली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, केसनंद येथील जोगेश्वरी वजनकाटा परिसरातून पोलिसांनी सुरुवातीला अनिस सय्यद आणि हरी उफाडे यांना पाच ग्रॅम एमडीसह ताब्यात घेतले होते. या गुन्ह्याचा तपास करत असताना मुख्य सूत्रधार सुमीत घुले हा असल्याचे समोर आले. पोलिस मागावर असल्याचे समजताच तो पसार झाला होता. मात्र पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषण करून त्याला अहमदाबाद येथून शिताफीने अटक केली..आरोपी सुमीत घुले हा आकाश ढवळेच्या मदतीने पुणे शहर आणि ग्रामीण भागात ड्रग्जची विक्री करत होता. विशेष म्हणजे, कुरकुंभ ड्रग्ज प्रकरणातील आरोपी बिपिनकुमार पंडित हा सध्या जामिनावर बाहेर होता. त्याच्या मदतीने ग्रामीण भागात एमडी बनविण्याचा कारखाना सुरू करण्याची या टोळीची तयारी होती. मात्र, त्यापूर्वीच पोलिसांनी हे रॅकेट उद्ध्वस्त केले..आरोपींकडून ४५ लाख ६० हजार रुपये किमतीचे २२५ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज जप्त करण्यात आले आहे. तसेच गुन्ह्यात वापरलेल्या आलिशान महागड्या गाड्या पोलिसांनी जप्त केल्या आहेत. ही कारवाई अतिरिक्त आयुक्त मनोज पाटील, उपायुक्त सोमय मुंडे यांच्या सूचनेनुसार वरिष्ठ निरीक्षक नंदकुमार गायकवाड, पोलिस निरीक्षक पल्लवी मेहेर, सहाय्यक निरीक्षक विजय चंदन आणि प्रदीप मोटे, शेखर शिंदे, विशाल गायकवाड यांच्या पथकाने केली.