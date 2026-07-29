Pune Cyber Crime: सायबर गुन्हेगारांचे ‘म्युल अकाउंट’ रडारवर; पुणे पोलिसांची मोठी मोहीम; आठ दिवसांत १०० हून अधिक गुन्हे दाखल

पुणे : सायबर गुन्हेगारांकडून गरीब खातेदारांना पैशांचे आमिष दाखवून त्यांच्या बँक खात्यांत फसवणुकीची रक्कम वर्ग केली जात असल्याचे तपासात समोर आले आहे. या ‘म्युल अकाउंट्स’चा वापर करून देशभरात कोट्यवधी रुपयांची लूट केली जात असून, पुणे पोलिसांनी अशा खातेदारांवर गुन्हे दाखल करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. मागील आठ दिवसांत शहरातील विविध पोलिस ठाण्यांमध्ये अशा स्वरूपाचे १०० हून अधिक गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.सायबर चोरट्यांचे जाळे देशातील विविध राज्यांमध्ये पसरले आहे. हे गुन्हेगार सर्वसामान्यांची बँक खाती भाड्याने घेतात. अनोळखी व्यक्तीच्या सांगण्यावरून किंवा किरकोळ पैशांच्या आमिषाला बळी पडून आपले बँक खाते, एटीएम कार्ड, पासबुक अथवा ऑनलाइन बँकिंगचे तपशील इतरांना देऊ नयेत. असे खाते सायबर गुन्ह्यासाठी वापरले गेल्यास मूळ खातेदारावरही कायदेशीर कारवाई केली जात आहे. संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांमुळे अनेक नागरिक आता पोलिसांच्या रडारवर आले आहेत..सायबर फसवणूक टाळण्यासाठी नागरिकांनी सजग राहणे आवश्यक आहे. पुणे पोलिसांकडून ‘सहयोग पोर्टल’चा प्रभावी वापर, गेलेले पैसे फिर्यादींना परत मिळवून देण्याचे व अत्याधुनिक सायबर लॅबच्या माध्यमातून तपासाचे काम सुरू आहे.- अमितेश कुमार, पोलिस आयुक्त, पुणे शहर.NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.‘सहयोग पोर्टल’ निर्णायकया संपूर्ण कारवाईत केंद्रीय स्तरावरील ‘सहयोग पोर्टल’ निर्णायक ठरत आहे. या पोर्टलच्या माध्यमातून देशभरातील बँका, वित्तीय संस्था आणि सर्व राज्यांचे पोलिस दल एकमेकांशी रिअल-टाइममध्ये जोडले गेले आहेत. सायबर फसवणुकीची तक्रार दाखल होताच १९३० या राष्ट्रीय हेल्पलाइनवरून प्राप्त माहितीनुसार, गुन्ह्यांत वापरलेल्या बँक खात्यांचा मागोवा या पोर्टलद्वारे काही मिनिटांत घेतला जातो. फसवणुकीची रक्कम पुढच्या खात्यांमध्ये हस्तांतरित होण्यापूर्वी ती तातडीने गोठवणे या पोर्टलमुळे शक्य झाले आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.