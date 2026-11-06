पुणे

Pune Crime: पुणे पोलिसांचा ड्रग्ज आणि शस्त्र तस्करांना दणका! ७ गुन्हेगार जेरबंद; २३.२७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

MD Drugs and Three Pistols Seized in Lonikand Police Action: पुणे जिल्ह्यात ड्रग्ज आणि शस्त्र तस्करीचे जाळे उघड; सात आरोपी अटकेत, पोलिसांकडून नेटवर्कचा तपास
Pune Drug Trafficking Case Seven Accused Arrested With 128 Grams of MD Drugs Three Pistols and Three Luxury Cars

Pune Drug Trafficking Case Seven Accused Arrested With 128 Grams of MD Drugs Three Pistols and Three Luxury Cars

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : सलग सात दिवस लोणीकंद पोलिसांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकून १२८ ग्रॅम 'मेफेड्रॉन' (एमडी) ड्रग्ज, तीन देशी बनावटीची पिस्तुले, पाच जिवंत काडतुसे आणि तीन आलिशान कारसह सात सराईत गुन्हेगारांना अटक केली. पोलिसांनी या कारवाईत २३ लाख २७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे.

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