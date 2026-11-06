Pune Crime: पुणे पोलिसांचा ड्रग्ज आणि शस्त्र तस्करांना दणका! ७ गुन्हेगार जेरबंद; २३.२७ लाखांचा मुद्देमाल जप्त

पुणे : सलग सात दिवस लोणीकंद पोलिसांनी वेगवेगळ्या ठिकाणी छापे टाकून १२८ ग्रॅम 'मेफेड्रॉन' (एमडी) ड्रग्ज, तीन देशी बनावटीची पिस्तुले, पाच जिवंत काडतुसे आणि तीन आलिशान कारसह सात सराईत गुन्हेगारांना अटक केली. पोलिसांनी या कारवाईत २३ लाख २७ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला आहे..Kolhapur Education Officer: कोल्हापूरच्या तत्कालीन शिक्षणाधिकारी मीना शेंडकर निलंबित; आर्थिक अनियमिततेच्या आरोपांवर शासनाचा मोठा निर्णय.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, २९ ऑक्टोबर रोजी लोणीकंद पोलिसांचे पथक गस्तीवर असताना पोलिस कर्मचारी शुभम चिनके व सुधीर शिवले यांना मिळालेल्या बातमीच्या आधारे कटकेवाडी फाटा येथून प्रतीक उर्फ सोन्या दत्तात्रय होले (वय ३५, रा. लोणीकंद) याला ताब्यात घेतले. त्याची झडती घेतली असता त्याच्याकडे १९ ग्रॅम एमडी ड्रग्ज, देशी बनावटीचे पिस्तूल, दोन जिवंत काडतुसे आणि एक कार असा ९ लाख २२ हजार रुपयांचा ऐवज जप्त केला..खंडोबामाळ येथून दोघांना अटकअटक केलेल्या सोन्या होलेकडे पोलिसांनी कसून चौकशी केली असता, या गुन्ह्याची पाळेमुळे पुढे सरकली. मिळालेल्या माहितीवरून पोलिसांनी ३० ऑक्टोबर रोजी खंडोबामाळ येथून विशाल शिवाजी माकर (वय २६, रा. ढोकसांगवी, शिरूर) आणि सोमनाथ संजय गोरे (वय २४, रा. हांडेवाडी, हडपसर) या दोघांना ताब्यात घेतले. त्यांच्याकडून दोन पिस्तूल आणि तीन जिवंत काडतुसे जप्त केली..पेरणे टोल नाक्यावर चौघांना अटकतपास पथकाने तांत्रिक विश्लेषणाच्या आधारे तीन नोव्हेंबर रोजी जुना टोल नाका, पेरणे येथे सापळा रचून आणखी एक कारवाई केली. यामध्ये विशाल उर्फ दादा रामदास कोलते (वय ३४, रा. बकोरी), राजुराम उमेदराम चंवेल (चौधरी) (वय ३४, मूळ राजस्थान, सध्या रा. रांजणगाव), वैभव बाळू खेडकर (वय २८, रा. रांजणगाव) आणि शिवम प्रशांत देडगे (वय २१, रा. सणसवाडी) या चौघांना शिताफीने ताब्यात घेण्यात आले. त्यांच्याकडून १०९ ग्रॅम मेफेड्रॉन ड्रग्ज आणि दोन कार असा १३ लाख ३६ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला..गुन्हेगारीचे 'बॅकवर्ड व फॉरवर्ड लिंकेज' शोधणारया कारवाईत एकूण सात आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक गजानन कागणे करत आहेत. अमली पदार्थ आणि शस्त्रांच्या या पुरवठा साखळीचे मूळ शोधण्यासाठी आरोपींच्या आर्थिक व्यवहारांची पडताळणी सुरू असून, या नेटवर्कमधील इतर घटकांवरही कडक कारवाईची प्रक्रिया सुरू असल्याचे पोलिसांनी सांगितले..MPSC Success Story: शेतकरी कुटुंबातील लेकाची भरारी! PSI, नायब तहसीलदार ते DySP जिद्दीचा प्रवास; शिवप्रसाद पारवेंची स्वप्नपूर्तीची प्रेरणादायी कहाणी...वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक सुनिता रोकडे, पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) स्वाती खेडकर, सहाय्यक निरीक्षक गजानन कागणे, पोलिस उपनिरीक्षक स्वाती डंबाळे, पोलिस कर्मचारी स्वप्नील जाधव, सागर जगताप, संतोष अंदुरे, मल्हारी सपुरे, दिनेश मरकड, सागर वाळके, अजिंक्य ढमढेरे आणि निखिल गोपाळे यांच्या पथकाने ही कारवाई केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.