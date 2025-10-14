पुणे

Pune Police : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातून १८ सराईत गुन्हेगार तडीपार

Pune News : दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सराईत गुन्हेगार आणि टोळ्यांविरुद्ध मोठी मोहीम हाती घेत १८ गुन्हेगारांना पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि पुणे ग्रामीणच्या हद्दीतून दोन वर्षांसाठी तडीपार केले.
Pune Police

Pune Police

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शहरातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर १८ सराईत गुन्हेगारांना पुणे, पिंपरी चिंचवड शहर आणि पुणे ग्रामीणच्या हद्दीतून दोन वर्षांसाठी तडीपार करण्यात आले आहे. परिमंडळ पाचचे पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे यांनी याबाबतचा आदेश काढला आहे.

Loading content, please wait...
police
pune
crime
Pune Police Force

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com