Pune Police : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातून १८ सराईत गुन्हेगार तडीपार

पुणे : शहरातील गुन्हेगारीवर नियंत्रण आणण्यासाठी दिवाळी सणाच्या पार्श्वभूमीवर १८ सराईत गुन्हेगारांना पुणे, पिंपरी चिंचवड शहर आणि पुणे ग्रामीणच्या हद्दीतून दोन वर्षांसाठी तडीपार करण्यात आले आहे. परिमंडळ पाचचे पोलिस उपायुक्त डॉ. राजकुमार शिंदे यांनी याबाबतचा आदेश काढला आहे..परिमंडळ पाचच्या कार्यक्षेत्रात हडपसर, काळेपडळ, वानवडी, बिबवेवाडी, लोणी काळभोर, मुंढवा आणि फुरसुंगी पोलिस ठाण्यांचा समावेश होतो. या पोलिस ठाण्यांच्या हद्दीत मागील काही महिन्यांत २२ सराईत गुन्हेगारांवर एमपीडीए अंतर्गत स्थानबद्ध, महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण (मकोका) कायद्यांतर्गत ७८ गुन्हेगारांना अटक करण्यात आली आहे. तसेच, ५० गुन्हेगारांना तडीपार करण्यात आले आहे..Nilesh Ghaiwal विरोधात Interpol Blue Notice जारी, आता घायवळ पुरता फसणार| Pune News | Sakal Media | Sakal News.या गुन्हेगारांवर हातभट्टी दारू विक्री, फसवणूक, सरकारी कामकाजात अडथळा, मारहाण, जबरी चोरी, दरोडा अशा विविध स्वरूपाचे गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. मंगळवारी (ता. १४) तडीपार केलेल्या गुन्हेगारांमध्ये १८ जणांचा समावेश आहे. काळेपडळ पोलिस ठाणे : कानिफनाथ शंकर घुले (वय ४९, रा. महम्मदवाडी), प्रमिला सर्विन काळकर (वय ४१). वानवडी : रफीक ऊर्फ टोपी महमूद शेख (वय ५५, रा. कोंढवा), गब्बू ऊर्फ सनी प्रकाश परदेशी (वय ३३, रा. वानवडी गाव). कोंढवा : मौलाना रसूल शेख (वय २२), गणेश तुकाराम घावरे (वय २८). बिबवेवाडी : अविनाश अर्जुन जोगन (वय २७), सारंग बबन गायकवाड (वय ३०). लोणी काळभोर : उमेश निवृत्ती राखपसरे (वय ५०, रा. थेऊर फाटा), विनायक अधिकराव लावंड (वय ३१), शुभम सुदाम वीरकर (वय २५). हडपसर : रोहन सोमनाथ चिंचकर (वय २७, रा. गाडीतळ), बापू सुरेश मकवाना (वय २१, रा. गोसावी वस्ती). मुंढवा : अनिकेत राजेश शेलार (वय २२), दत्ता गणेश गायकवाड (वय ३६, रा. केशवनगर), दीपक गणेश गायकवाड (वय ३८, रा. केशवनगर). फुरसुंगी : अमोल राजेंद्र तट (वय ४५, रा. पापडे वस्ती, भेकराईनगर).