Amitesh Kumar : पुण्यातील गुन्हेगारी टोळ्यांची 'इकोसिस्टम' उद्ध्वस्त करणार; आयुक्त अमितेश कुमार यांचा स्पष्ट इशारा

पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी टोळ्यांविरोधात कारवाईची घोषणा केली.गुन्हेगारांच्या आर्थिक स्रोतांवर पोलिसांचे लक्ष असेल.गुन्ह्यांमधून मिळवलेल्या मालमत्तेवर जप्तीची कारवाई होणार.पुणे : फक्त व्यक्तींना अटक करणे हेच शेवटचे उद्दिष्ट नाही. त्या लोकांचे संपूर्ण 'इकोसिस्टम' लक्षात (Criminal Ecosystem) घेऊन तोच नष्ट करणे हे पोलिस दलाचे काम आहे, असे पुणे शहर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी (Pune Police Commissioner Amitesh Kumar) सांगितले. .पुणे मर्चंट चेंबर्सच्या लाडू-चिवडा कार्यक्रमाला पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार उपस्थित होते. या वेळी त्यांनी माध्यमांशी संवाद साधत गुन्हेगारी करणाऱ्या व कायदा तोडणाऱ्या व्यक्तींविरुद्ध कठोर पावले उचलण्याचा इशारा दिला.."जे कुणी क्रिमिनल असतील, पूर्वी होते किंवा सध्या आहेत आणि ज्यांचे इतिहासात गुन्हेगारी नोंद असेल, परंतु ते कायद्याच्या मार्गाने वावरत नाहीत, त्यांच्याप्रती आम्हाला वैयक्तिक दुश्मनी नाही. मात्र, जे कायद्याचा भंग करतील, जे गुन्हे करतील, त्यांना कोणत्याही परिस्थितीत पुणे शहर पोलिस दल सोडणार नाही", असाही इशारा त्यांनी दिला.."ज्यांना प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष मदत करणारे, जे त्यांना सहकार्य करतात, ज्यांचे आर्थिक स्रोत त्यांच्याशी जोडलेले आहेत, अशा सर्वांना उद्देशून आम्ही कारवाई करू. जबरदस्ती, दमबाजी किंवा लोकांना त्रास देऊन मिळवलेल्या मालमत्तेचा 'प्रोसीड ऑफ क्राइम' खात्रीने जप्त केला जाईल," असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.