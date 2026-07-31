Pune Cyber Crime: सायबर गुन्हेगारांना चाप! पुणे पोलिसांच्या डिजिटल कारवाईत 845 पोस्ट हटवल्या, 132 गुन्हे दाखल

पुणे : सायबर गुन्ह्यांचे वाढते प्रमाण लक्षात घेऊन शहर पोलिसांनी महाराष्ट्र सायबर, मुंबई तसेच इंडियन सायबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, नवी दिल्ली यांच्या समन्वयाने अत्याधुनिक डिजिटल प्रणालींचा प्रभावी वापर सुरू केला आहे. सायबर फसवणुकीच्या तक्रारींचा जलद निपटारा, आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा, आरोपींची माहिती संकलित करणे, तपासासाठी विविध यंत्रणांमध्ये समन्वय साधणे, तसेच नागरिकांमध्ये सायबर सुरक्षिततेबाबत जनजागृती करण्यासाठी विविध डिजिटल पोर्टल्सचा वापर करण्यात येत आहे, अशी माहिती पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी दिली..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.पुणे पोलिसांनी ‘प्रगती’ उपक्रमांतर्गत नॅशनल सायबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल सोबत डिजिटल पोर्टल्सचा प्रभावी वापर सुरू केला आहे. यामुळे सायबर गुन्ह्यांच्या तपासात गती येण्याबरोबरच फसवणूक झालेल्या नागरिकांना दिलासा मिळत असल्याचा दावा पोलिसांनी केला आहे. सायबर फसवणुकीतील आर्थिक व्यवहारांचा मागोवा घेण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या मनी रिस्टोरेशन मॉड्यूल पोर्टलच्या माध्यमातून पुणे शहरात आतापर्यंत दोन हजार ५३८ तक्रारींचा निपटारा केला आहे. त्यातून फसवणुकीतील ८० लाख २७ हजार रुपये संबंधित तक्रारदारांना परत मिळवून देण्यात आले आहेत..पाच लाखांवरील फसवणुकींसाठी ई-झिरो एफआयआरपाच लाख रुपयांपेक्षा अधिक आर्थिक सायबर फसवणुकीच्या प्रकरणांमध्ये तातडीने ‘ई-झिरो एफआयआर’ नोंदविण्याची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. एक जुलै २०२६ पासून आतापर्यंत पुणे शहरात अशा २७ ई-झिरो एफआयआर प्राप्त झाले असून, सर्व गुन्हे नोंदविण्यात आले आहेत. नागरिकांनी १९३० हेल्पलाइन किंवा cybercrime.gov.in या संकेतस्थळावर ‘ऑनलाइन फायनान्शियल फ्रॉड’ पर्यायातून तक्रार नोंदविण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.९५ टक्के गोठविलेल्या खात्यांच्या तक्रारींची सोडवणूकसायबर तपासादरम्यान चुकीने किंवा विनाकारण गोठविण्यात आलेल्या बँक खात्यांबाबत नागरिकांना दिलासा देण्यासाठी ग्रिव्हन्स रिड्रेसल मॉड्यूल (जीआरएम) पोर्टलचा वापर केला जात आहे. या माध्यमातून प्राप्त झालेल्या ९५ टक्के तक्रारींची निर्गती करण्यात आली आहे..१५२ आरोपींची माहिती ‘समन्वय’ पोर्टलवरराज्य व देशभरातील विविध पोलिस आणि तपास यंत्रणांमध्ये माहितीची देवाणघेवाण सुलभ करण्यासाठी ‘समन्वय’ पोर्टलचा वापर केला जात आहे. २०२४ पासून शहरात सायबर गुन्ह्यांमध्ये अटक करण्यात आलेल्या १५२ आरोपींची संपूर्ण माहिती या पोर्टलवर नोंदविण्यात आली आहे.८४५ आक्षेपार्ह पोस्ट हटविण्यात यशसायबर गुन्ह्यांच्या तपासादरम्यान सोशल मीडियावरील अश्लील व समाजात तेढ निर्माण करणाऱ्या पोस्ट हटविण्यासाठी ‘सहयोग’ पोर्टलचा वापर केला जात आहे. या माध्यमातून पुणे पोलिसांनी आतापर्यंत ८४५ अश्लील व आक्षेपार्ह पोस्ट अथवा लिंक हटविण्यात आल्या आहेत..सीआयएआर पोर्टलमुळे राज्यांमध्ये समन्वयसायबर तपासासाठी बँका, दूरसंचार कंपन्या आणि विविध डिजिटल सेवा प्रदात्यांकडून आवश्यक माहिती मिळविण्यासाठी सायबर इन्व्हेस्टिगेशन असिस्टन्स रिक्वेस्ट पोर्टलचा वापर केला जात आहे. पुणे पोलिसांना आतापर्यंत एक हजार ७५१ विनंत्या प्राप्त झाल्या असून, पुण्याकडून इतर राज्यांना एक हजार ९८२ विनंत्या पाठविण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी एक हजार २९८ विनंत्यांची पूर्तता संबंधित राज्यांनी केली आहे.‘ऑपरेशन म्युल हंट’मध्ये १३२ गुन्हेनॅशनल सायबर क्राइम पोर्टलकडून मिळालेल्या संशयित माहितीच्या आधारे पुणे पोलिसांनी ‘ऑपरेशन म्युल हंट’ राबविले आहे. सायबर फसवणुकीतील रक्कम वळविण्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या बँक खात्यांचे मॅपिंग करून आतापर्यंत १३२ गुन्हे नोंदविण्यात आले असून ही मोहीम पुढेही सुरू राहणार आहे..पोलिसांना सायबर तपासाचे विशेष प्रशिक्षणसायबर गुन्ह्यांचा आधुनिक पद्धतीने तपास, डिजिटल पुरावे जप्त करणे आणि न्यायालयात सादर करण्याबाबत पुणे पोलिसांना ‘सायट्रेन’ पोर्टलद्वारे ऑनलाइन प्रशिक्षण दिले जात आहे. त्यामुळे केवळ सायबर पोलिस ठाण्यापुरतेच नव्हे, तर शहरातील विविध पोलिस ठाण्यांतील बीट मार्शलपासून तपास अधिकाऱ्यांपर्यंत सायबर गुन्ह्यांचा प्राथमिक तपास करण्याची क्षमता विकसित होत आहे.तीन लाख नागरिकांपर्यंत जनजागृती२०२६ मध्ये शाळा, महाविद्यालये, आयटी कंपन्या, गृहनिर्माण संस्था आणि शासकीय कार्यालयांसह एक हजार १४२ ठिकाणी सायबर जनजागृती कार्यक्रम घेण्यात आले. या माध्यमातून सुमारे तीन लाख नागरिकांपर्यंत सायबर सुरक्षिततेचा संदेश पोहोचविण्यात आला आहे. याशिवाय ‘कॅम्पस कनेक्ट – सेफ होरायझन’ उपक्रमातून विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांमध्ये सायबर सुरक्षा तसेच अंमली पदार्थांविरोधात जनजागृती करण्यात आली..Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.दोन वर्षांत २,७११ हरविलेले मोबाईल परतहरविलेल्या किंवा चोरीला गेलेल्या मोबाईलचा गैरवापर रोखण्यासाठी केंद्र सरकारच्या सीईआयआर पोर्टलचा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे. या पोर्टलच्या मदतीने २०२५ मध्ये एक हजार ६१४ आणि २०२६ मध्ये एक हजार ९७, असे एकूण दोन हजार ७११ मोबाईल शोधून तक्रारदारांना परत देण्यात आले आहेत.पुणे पोलिसांचे आवाहनकोणत्याही अनोळखी व्यक्तीच्या सांगण्यावरून पैसे पाठवू नयेत, संशयास्पद लिंकवर क्लिक करू नये. तसेच ओटीपी, सीव्हीव्ही, पिन, पासवर्ड किंवा बँक खात्याची गोपनीय माहिती कोणालाही देऊ नये, असे आवाहन पुणे पोलिसांनी केले आहे.तसेच बँक खाते, मोबाईल क्रमांक, पॅन, आधार किंवा इंटरनेट बँकिंगची माहिती कमिशन अथवा पैशाच्या आमिषाला बळी पडून अनोळखी व्यक्तींना देऊ नये. अशी खाती सायबर गुन्ह्यांतील फसवणुकीची रक्कम वळविण्यासाठी वापरली जाऊ शकतात, असा इशाराही पोलिसांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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