Pune News : पुण्यात २२ तासांत १२३ मुलींचे अपहरण झाल्याचा दावा खोटा; सोशल मीडियावरील ती ‘रील’ निराधार, अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचे पोलिसांचे आवाहन

पुणे - शहरात गेल्या २२ तासांत १२३ मुलींचे अपहरण झाल्याचा दावा करणारी ऑडिओ क्लिप आणि रील सोशल मीडियावर व्हायरल झाली. दरम्यान, हा दावा पूर्णपणे तथ्यहीन व निराधार असल्याचे स्पष्टीकरण पोलिसांनी दिले आहे..शहरात अशा प्रकारची कोणतीही घटना घडलेली नाही. नागरिकांनी अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन पोलिसांनी केले आहे. सोशल मीडियावर एका रील व ऑडिओ क्लिपच्या माध्यमातून शहरात मोठ्या संख्येने मुलींचे अपहरण झाल्याचा खोटा दावा करून दहशत पसरवण्याचा प्रयत्न केला जात होता. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून पोलिस आयुक्त कार्यालयामार्फत संबंधित पोलिस ठाणे, गुन्हे शाखा तसेच सायबर सेलच्या माध्यमातून याची पडताळणी करण्यात आली..पोलिसांनी थेट संबंधित ऑडिओ क्लिप रेकॉर्ड करणाऱ्या व्यक्तीचा शोध घेऊन तिच्याकडे चौकशी केली. याशिवाय संबंधित सोसायटीचे व्यवस्थापन, स्थानिक पदाधिकारी, शेजारी आणि प्रत्यक्षदर्शींकडून वस्तुस्थिती जाणून घेतली. या संपूर्ण पडताळणीत शहरात १२३ मुलींचे अपहरण झाल्याचा कोणताही पुरावा, नोंद अथवा तक्रार पोलिसांकडे आढळून आलेली नाही. त्यामुळे समाजमाध्यमांवर फिरणारी ही माहिती अफवा असल्याचे पोलिसांकडून सांगण्यात आले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.