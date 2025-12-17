पुणे

Pune Crime : अमली पदार्थ विक्रेत्यांवर कारवाई; साडेतीन कोटींचे अमली पदार्थ जप्त; पाच जणांना अटक!

Pune Police Drug Bust : पुणे पोलिसांनी पिंपरी, मुंबई व गोव्यात एकत्रित कारवाई करत हायड्रोपोनिक गांजासह साडेतीन कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त केले. या प्रकरणात पाच आरोपींना अटक करण्यात आली असून ड्रग तस्करीचे मोठे जाळे उघडकीस आले आहे.
Pune Police Crack Down on Drug Trafficking Network

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी पिंपरी भागात एका सदनिकेवर छापा टाकून तेथून हायड्रोपोनिक गांजा जप्त केला आहे. सदनिकेत हायड्रोपोनिक गांजाची लागवड करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींकडून मिळालेल्या माहितीनंतर पथकाने पुणे, पिंपरीसह मुंबई, गोव्यात कारवाई केली आहे. पोलिसांनी विविध ठिकाणी केलेल्या या कारवाईत मेफेड्रोन, ओझीकुश (हायड्रोपोनिक गांजा), चरस, एलएसडीसह वेगवेगळ्या प्रकारचे साडेतीन कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त केले आहेत.

police
pune
Maharashtra Police
drugs news
MD drugs seizure

