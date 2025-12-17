Pune Crime : अमली पदार्थ विक्रेत्यांवर कारवाई; साडेतीन कोटींचे अमली पदार्थ जप्त; पाच जणांना अटक!

पुणे : नववर्षाच्या पार्श्वभूमीवर पुणे पोलिसांनी पिंपरी भागात एका सदनिकेवर छापा टाकून तेथून हायड्रोपोनिक गांजा जप्त केला आहे. सदनिकेत हायड्रोपोनिक गांजाची लागवड करण्यात आल्याचा प्रकार उघडकीस आला. या प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींकडून मिळालेल्या माहितीनंतर पथकाने पुणे, पिंपरीसह मुंबई, गोव्यात कारवाई केली आहे. पोलिसांनी विविध ठिकाणी केलेल्या या कारवाईत मेफेड्रोन, ओझीकुश (हायड्रोपोनिक गांजा), चरस, एलएसडीसह वेगवेगळ्या प्रकारचे साडेतीन कोटी रुपयांचे अमली पदार्थ जप्त केले आहेत..तुषार चेतन वर्मा (वय २१, सध्या रा. शितळादेवीनगर, सूस, मूळ रा. दिल्ली), सुमीत संतोष डेडवाल (वय २५, सध्या रा. मधुबन कॉलनी, सांगवी, मूळ रा. शिक्षक कॉलनी, गंगापूर, छत्रपती संभाजीनगर), अक्षय सुखलाल महेर (वय २५, सध्या रा. एक्सर्बिया टाऊनशिप, हिंजवडी, मूळ रा. प्रगती कॉलनी, गंगापूर, छत्रपती संभाजीनगर), मलय राजेश डेलीवाला (वय २८, रा. अमृतनगर, घाटकोपर, मुंबई), स्वराज अनंत भोसले (वय २८, रा. खोत चाळ, कुर्ला, मुंबई) अशी अटक करण्यात आलेल्यांची नावे आहेत. अमली पदार्थ विक्री करणाऱ्या सराइतांवर पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी कडक कारवाईचे आदेश दिले आहेत. त्यानुसार ही कारवार्इ करण्यात आली आहे..Pune Warje Accident: वारजे परिसरात 7-8 वाहनांचा विचित्र अपघात, नेमकं काय घडलं? | Sakal News .सहायक आयुक्त विठ्ठल दबडे, खडकी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विक्रमसिंह कदम, गुन्हे शाखेचे निरीक्षक किरण गायकवाड, उपनिरीक्षक दिग्विजय चौगले, बाणेर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक चंद्रशेखर सावंत, पोलिस कर्मचारी भोरे, अमली पदार्थ विरोधी पथकाचे पोलिस निरीक्षक सुदर्शन गायकवाड, पोलिस निरीक्षक प्रशांत अन्नछत्रे, खंडणी विरोधी पथकाच्या पोलिस निरीक्षक वर्षा देशमुख, सहायक पोलिस निरीक्षक नितीनकुमार नाईक, जाधव, दिनेश भारकड, उपनिरीक्षक वैभव पाटील, विराज शिंदे (सहारा पोलीस ठाणे, मुंबई) यांनी ही कारवाई केली..भाडेतत्त्वावरील सदनिकेत हायड्रोपोनिक गांजाची लागवडतुषार वर्मा अमली पदार्थ विक्री करत असल्याची माहिती तपास पथकाला मिळाली होती. त्यानंतर पोलिसांच्या पथकाने खडकी परिसरात सापळा लावून त्याला पकडले. वर्माची चौकशी करण्यात आली. तेव्हा त्याचे साथीदार सुमीत डेडवाल, अक्षय महेर हे पिंपरी भागात वास्तव्यास असून, तेथे त्यांनी सदनिका भाडेतत्वावर घेतल्याची माहिती तपासात मिळाली. वर्मा, डेडवाल, महेर यांनी सदनिकेत हायड्रोपोनिक गांजाची लागवड केल्याची माहिती मिळाल्यानंतर पोलिस उपायुक्त सोमय मुंडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोलिसांच्या पथकाने पिंपरीत छापा टाकला. तेथून हायड्रापोनिक गांजा, तसेच अन्य साहित्य जप्त केले..अमली पदार्थ विक्री, तस्करी प्रकरणात वर्मा, डेडवाल, महेर यांची चौकशी करण्यात आली. तेव्हा या प्रकरणातील मुख्य तस्कर मलय डेलीवाला याची माहिती मिळाली. पोलिसांच्या पथकाने डेलीवाला, भोसले यांना मुंबईतून ताब्यात घेतले. तपासात मिळालेल्या माहितीनंतर पोलिसांनी गोव्यात छापे टाकले..Dharashiv Crime : धाराशिव जिल्ह्यात कोम्बिंग ऑपरेशन; तीन आरोपींना अटक, ११ तोळे सोन्यासह रोख रक्कम हस्तगत!.सात लाख ८० हजार रुपये गोठवलेया प्रकरणात अटक करण्यात आलेल्या आरोपींच्या खात्यातील सात लाख ८० हजार रुपयांची रक्कम गोठविण्यात आली आहे. आरोपींना पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. अमली पदार्थ तस्करीचे आंतरराष्ट्रीय जाळे असल्याचा संशय पोलिसांनी व्यक्त केला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.