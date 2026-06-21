पुण्यात गोळीबाराचा थरार! गुन्हेगाराला पकडायला गेल्यावर अचानक गोळीबार, पोलिसांनीही दिलं प्रत्युत्तर, काय घडलं?

पुण्यातील वानवडीत पहाटे गोळीबाराची घटना घडलीय. पोलीस आणि सराईत गुन्हेगारात झटापटीत हा प्रकार घडला असल्याचं समोर आलंय. घरफोडीच्या गुन्ह्यात एका आरोपीला पकडताना झटापट झाली. या झटापटीवेळी आरोपीकडून पोलिसांवर गोळीबार करण्यात आला. तेव्हा पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ केलेल्या गोळीबारात आरोपी जखमी झाल्याची माहिती समोर येत आहे..याबाबत मिळालेली माहिती अशी की, झटापटीत केलेल्या गोळीबारात जखमी झालेल्या आरोपीचं नाव करण सिंग असं आहे. घडलेल्या प्रकारानंतर त्याला पुण्यातील ससून रुग्णालयात उपचारासाठी दाखल करण्यात आलंय. वानवडी परिसरात घडलेल्या या घटनेची माहिती पोलिसांनी दिली आहे..Kolhapur Accident: पत्नीला पाहून घरी निघाले अन् काळाने गाठले! आई रुग्णालयात, वडिलांचा अपघातात मृत्यू; चिमुकल्यांचा आक्रोश पाहून डोळे पाणावतील.पहाटे साडे पाच ते सहा वाजता गोळीबाराची ही घटना घडलीय. गोळीबारात जखमी झालेल्या आरोपीवर ३० पेक्षा जास्त गंभीर गुन्हे दाखल आहेत. तो वानवडी परिसरात येणार असल्याचं पोलिसांना समजलं होतं. त्याआधारे सापळा रचून पोलीस त्याला पकडण्याच्या तयारीत होते..आरोपी वानवडी परिसरात येताच त्याला पकडण्यासाठी पोलिसांनी धाव घेतली. पण आरोपीने पोलिसांच्या ताब्यातून सुटण्यासाठी बंदुकीतून गोळीबार करण्याचा प्रयत्न केला. अचानक गोळीबार झाल्यानं पोलिसांनी सावध पवित्रा घेतला. आरोपीच्या हातात बंदुक असल्यानं पोलिसांनी स्वसंरक्षणार्थ आरोपीच्या दिशेनं गोळी झाडली. यात आरोपी जखमी झाला आहे. तर झटापटीत एका पोलीस अधिकाऱ्यालाही दुखापत झाली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.