Pune Police Suspended : पुण्यात खाकीला लाज आणणारी घटना ! सेक्स रॅकेटमध्ये अडकवण्याची धमकी देत तरूण-तरुणींकडून उकळले पैसे, ३ पोलीस निलंबित

Pune Crime News: पुण्यात पोलिस दलाला काळिमा फासणारी घटना समोर आली आहे. पुणे पोलिस दलातील तीन कर्मचारी तरुण-तरुणींना सेक्स रॅकेटमध्ये अडकवण्याची धमकी देऊन पैसे उकळत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे. या तिन्ही पोलिसांचे तडफडकी निलंबन करण्यात आले आहे. याबाबत एका तरुणाने पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार दाखल केली होती, यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. .मिळालेल्या माहितीनुसार पुण्यातील वाघोली पोलिस ठाण्यात कार्यरत असणारे पोलिस हवालदार किरण अब्दागिरी, पोलिस शिपाई गणेश खाडे आणि किरण कांबळे हे तरुण-तरुणींना ब्लॅकमेल करुन त्यांच्याकडून पैसे उकळत असल्याची तक्रार दाखल झाली होती. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी या प्रकरणाची शहानिशा केली..नेमकं काय घडलं ? वाघोली पोलिस ठाण्यात हे तिघे पोलिस कर्मचारी कार्यरत आहेत. २ एप्रिल रोजी खाडे आणि कांबळे हे दोघे वाघोली गावठाण परिसरात गस्तीवर होते. वाघोलीतील एका सोसायटीत काही मुलं रुमवर राहतात आणि मुली आणून व्हिडीओ तयार करतात असा त्यांना रात्री साडे अकरा वाजताच्या सुमारास नियंत्रण कक्षाकडून कॉल आला. या माहितीनंतर खाडे आणि कांबळे हे दोघे तेथे गेले. त्या ठिकाणावरुन त्यांनी एका २४ वर्षीय तरुणाला पोलिस ठाण्यात आणले. त्या रात्री ठाणे अंमलदार म्हणून अब्दागिरे हे कर्तव्यावर होते..SP Action Against Police Officer : तक्रार दाखल करण्याची भिती घालून पैसे मागणाऱ्या पोलिसावर एसपींची थेट कारवाई, कोल्हापुरातील घटना.यावेळी या तिघांनी त्या तरुणाला सेक्स रॅकेटमध्ये अडकवण्याची धमकी देत १० हजार रुपये उकळले होते.ते पैसे त्यांनी युपीआय मार्फत घेतले होते . या प्रकरणी पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांच्याकडे तक्रार करण्यात आली. पैसे उकळल्याची शहानिशा झाल्यानंतर परिमंडळ सातचे पोलिस उपायुक्त सोमय मुंडे यांनी याबाबतचे कारवाईचे आदेश दिले. त्यानुसार तिघांचे निलंबन करण्यात आले.