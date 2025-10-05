Pune News: पुणे पोलिसांकडून गुन्हेगारी टोळ्यांचे होणार “आर्थिक ऑडिट”... आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करणार

पुण्यात स्वयंघोषित गुंडांचे साम्राज्य वाढताना दिसत आहे. शहरातील गुन्हेगारीही मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. आंदेकर टोळी, निलेश घायवळ गँग यांच्या कारवाया आपण पाहिल्या आहेत. सामान्य नागरिकांनाही याचा त्रास सहन करावा लागतो. गोळीबार, कोयत्याने वार करणे हे या गुंडांसाठी आता सामान्य झाले आहे. त्यामुळे पुणे पोलिसांनी मोठा निर्णय घेतला असून गुन्हेगारांचे आर्थिक कंबरडे मोडण्याची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी पुणे पोलिसांकडून गुन्हेगारी टोळ्यांचे “आर्थिक ऑडिट” करण्यात येणार आहे..कारवाईचा बडगा उगारला जाणारपुणे पोलिसांकडून गुन्हेगारी टोळ्यांवर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. पुण्यातील टिपू पठाण, गजा मारणे, घायवळ तसेच इतर गँगच्या मालमत्तेची चौकशी केली जाणार आहे. शहरातील कुख्यात गुंड टोळ्यांच्या मालमत्तेचे मोजमाप करून त्यांच्या आर्थिक ताकदीवर आघात करण्याचा आराखडा पुणे पोलिसांनी तयार केला आहे..Pune : आंदोलन करण्यावरून राष्ट्रवादीच्या दोन गटात बाचाबाची; शरद पवारांच्या आमदाराला धक्काबुक्की.आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याचा निर्णयगुंडांवर केवळ वरवरची कारवाई न करता, त्यांना आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत करण्याचा निर्णय पुणे पोलिसांनी घेतला आहे. विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली असून या टोळ्यांच्या मालमत्तेचा, उत्पन्नाच्या स्रोतांचा आणि काळ्या पैशाचा सखोल तपास केला जाणार आहे. स्थावर मालमत्तेचे मूल्यांकनही करण्यात येईल..अनेक गुन्हेगारांवर मकोकाआत्तापर्यंत पुणे पोलिसांनी अनेक गुन्हेगारांवर मकोका लावला आहे. पिंपरी-चिंचवड परिसरातील २१ गुन्हेगारांचा यामध्ये समावेश असून ४४ जणांना तडीपार करण्यात आले आहे. काहींवर एमपीडीए अंतर्गतही कारवाई करण्यात आली आहे..दहशत माजवत आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्नया गुन्हेगारांनी कोथरूड, नाना पेठ, बावधन, काळेवाडी, सांगवी, वाकड, हिंजवडी, महाळुंगे, चाकण तसेच पुणे ग्रामीण भागात दहशत माजवत आपले वर्चस्व प्रस्थापित करण्याचा प्रयत्न केला होता..Pune Weather Update : पुण्यात 'शक्ती' चक्रीवादळाचा परिणाम नाही; हवामान स्थिर राहणार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.