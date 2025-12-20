पुणे

Pune Police Firing : सराईत गुन्हेगाराकडून पोलिसांवर गोळीबार; प्रत्युत्तरात आरोपी जखमी; नगर रोडवर थरार!

Nagar Road Shootout : पुण्यात नगर रस्त्यावर पोलिस आणि सराईत गुन्हेगारामध्ये झालेल्या गोळीबारामुळे परिसरात खळबळ उडाली. पोलिसांच्या प्रत्युत्तर कारवाईत आरोपी जखमी झाला असून कायदा सुव्यवस्थेचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : नगर रस्ता परिसरात सराईत गुन्हेगाराने पोलिसांच्या पथकावर गोळीबार केल्याची थरारक घटना शनिवारी सायंकाळी घडली. पोलिसांनी प्रत्युत्तर म्हणून केलेल्या गोळीबारात सराईत जखमी झाला. ओंकार दिलीप भंडारे (वय २०, रा. चंदननगर) असे जखमी झालेल्या सराइताचे नाव आहे.

