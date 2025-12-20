Pune Police Firing : सराईत गुन्हेगाराकडून पोलिसांवर गोळीबार; प्रत्युत्तरात आरोपी जखमी; नगर रोडवर थरार!

पुणे : नगर रस्ता परिसरात सराईत गुन्हेगाराने पोलिसांच्या पथकावर गोळीबार केल्याची थरारक घटना शनिवारी सायंकाळी घडली. पोलिसांनी प्रत्युत्तर म्हणून केलेल्या गोळीबारात सराईत जखमी झाला. ओंकार दिलीप भंडारे (वय २०, रा. चंदननगर) असे जखमी झालेल्या सराइताचे नाव आहे. .याबाबत पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भंडारे याच्यावर चंदननगर पोलिस ठाण्यात बेकायदा शस्त्र बाळगणे, तसेच मारहाण प्रकरणात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. गुन्हा दाखल झाल्यानंतर तो पसार झाला होता. तो नगर रस्त्यावरील आव्हाळवाडी परिसरात लपल्याची माहिती चंदननगर पोलिस ठाण्याच्या तपास पथकाला शनिवारी सायंकाळी सव्वासहाच्या सुमारास मिळाली. त्यानंतर तपास पथकातील सहायक पोलीस निरीक्षक गणेश जगदाळे, उपनिरीक्षक रवींद्र ढावरे यांच्यासह तीन पोलिस कर्मचारी त्याला ताब्यात घेण्यासाठी आव्हाळवाडी परिसरात पोहोचले. त्याला ताब्यात घेण्यासाठी पोलिसांनी सापळा लावला. .Pune Bridge Collapse : अवजड डंपरमुळे गुंजवणी नदीवरील कोदवडी पूल कोसळला; २५ पेक्षा अधिक गावांचा संपर्क तुटला!.पोलिस आल्याचे समजताच झुडुपात लपलेल्या भंडारे याने त्याच्याकडील देशी बनावटीच्या पिस्तुलातून पोलिसांच्या पथकावर गोळीबार केला. सुदैवाने त्याने केलेल्या गोळीबारात पोलिस जखमी झाले नाही. पोलिस उपनिरीक्षक ढावरे यांनी स्वसंरक्षणासाठी प्रत्युत्तरादाखल गोळीबार केला. ढावरे यांनी झाडलेली गोळी भंडारे याच्या डाव्या पायाच्या मांडीत शिरल्याने तो जखमी झाला. या घटनेनंतर जखमी अवस्थेतील भंडारे याला तातडीने ससून रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. या घटनेची माहिती उपनिरीक्षक ढावरे यांनी पोलिस नियंत्रण कक्षाला कळविली. त्यानंतर वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट दिली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.